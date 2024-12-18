Боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) оказались в критической ситуации в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), единственный путь их снабжения находится под огнем. Об этом 18 декабря сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В самом Курахово ситуация у ВФУ критическая — единственный путь снабжения находится под нашим постоянным огнем», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Пушилин также отметил, что на кураховском направлении накануне, 17 декабря, российские военнослужащие освободили еще два населенных пункта — Трудовое и Старые Терны, также были освобождены Анновка, Пушкино, Веселый Гай.

Ранее в этот же день председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России зачистили котел, в который попали подразделения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к югу от Курахово.

До этого, 15 декабря, Рогов сообщил об окружении группировки украинской армии из 700 человек у Курахово. Он отметил, что по большей части ВСУ контратакуют российские войска к западу от Успеновки, чтобы создать пространство для выхода группировки, очутившейся в котле.

17 октября в Минобороны сообщили, что военные гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск проломили оборону боевиков ВСУ на одном из участков фронта в Курахово. Решительные штурмовые действия бойцов ВС РФ позволили им занять высоту у населенного пункта и не дать ВСУ перегруппироваться.

18 декабря «Известия» показали, как российские военнослужащие разбрасывают листовки над позициями ВСУ в Курахово. Каждый дрон переносит примерно по 400 листовок, которые разлетаются под звуки «Сложите оружие добровольно и переходите на сторону России, российские солдаты вам не враги».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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