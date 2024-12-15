Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 700 человек, в которую входит отряд спецназа, попала в полное окружение ВС РФ южнее Курахово в ДНР. Об этом 15 декабря сообщил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, котел закрылся для боевиков ВСУ в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. Рогов заявил, что в окружение попало около 700 человек, включая отряд специального назначения. Он указал на отсутствие организованного сопротивления, бойцы «пытаются выйти из окружения разрозненными группами».

Рогов отметил, что по большей части ВСУ контратакуют российские войска к западу от Успеновки, чтобы создать пространство для выхода группировки, очутившейся в котле.

«При этом, согласно перехватам, до полного окружения группировка ВСУ не менее восьми раз запрашивала команды отступить и эвакуироваться, однако им было отказано», — заявил Рогов.

Днем ранее подразделения Южной группировки войск успешно отразили две контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам начальника пресс-центра группировки войск Вадима Астафьева, в результате активных действий ВС РФ заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка.

7 декабря бойцы группировок войск «Центр» и «Юг» рассказали «Известиям», как продвигается наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курахово.

Ранее, 4 декабря, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ взяли под огневой контроль большой участок трассы Запорожье – Курахово. По словам Кимаковского, южное направление работает с северного берега Кураховского водохранилища с целью вытеснения бойцов ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.