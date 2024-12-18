Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России зачистили котел, в который попали подразделения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к югу от Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 декабря сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Южнокураховский котел зачищен от украинских боевиков. Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать», — сказал он «РИА Новости».

Также, как отметил Рогов, те, кто не захотел сдаться, были ликвидированы.

Ранее, 15 декабря, Рогов сообщил об окружении группировки украинской армии из 700 человек у Курахово. Он отметил, что по большей части ВСУ контратакуют российские войска к западу от Успеновки, чтобы создать пространство для выхода группировки, очутившейся в котле.

17 октября в Минобороны сообщили, что военные гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск проломили оборону боевиков ВСУ на одном из участков фронта в Курахово. Решительные штурмовые действия бойцов ВС РФ позволили им занять высоту у населенного пункта и не дать ВСУ перегруппироваться.

18 декабря «Известия» показали, как российские военнослужащие разбрасывают листовки над позициями ВСУ в Курахово. Каждый дрон переносит примерно по 400 листовок, которые разлетаются под звуки «Сложите оружие добровольно и переходите на сторону России, российские солдаты вам не враги».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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