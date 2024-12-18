Минздрав РФ сообщил о тяжелом состоянии двух пострадавших после аварии поездов
После столкновения пассажирского поезда Мурманск – Санкт-Петербург и грузового состава в Мурманской области состояние двух из 11 пострадавших оценивается как тяжелое. Об этом 18 декабря сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко», — сказал Кузнецов.
Он указал, что на месте уже работают семь бригад скорой помощи, направлены и дополнительные. Кроме того, на помощь вылетел вертолет Ми-8 спасательной авиации, на борту — 20 специалистов.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что один из пострадавших — подросток, у него диагностированы черепно-мозговая травма и переломы. Она добавила, что ее команда находится на связи с детским омбудсменом в Мурманской области Алевтиной Андреевой.
Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. В холдинге РЖД сообщили, что среди пострадавших есть один проводник, остальные — пассажиры, один из них зажат внутри вагона, и спасатели работают над тем, чтобы его вызволить.
На кадрах изнутри поезда видно, как пассажиры пытаются перейти из одного вагона в соседний, но этого не получается сделать, потому что межвагонные двери получили повреждения и их заклинило. Некоторые люди не смогли взять теплые вещи, им пришлось эвакуироваться на улицу в мороз в легкой одежде.
Пассажирка Юлия, которая в момент столкновения была в вагоне-ресторане, рассказала «Известиям», что в одном из вагонов поезда обвалились потолок и двери купе. По словам девушки, пассажирам оказывают помощь, а обстановка на месте происшествия спокойная.
После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).