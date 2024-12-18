В РЖД сообщили подробности о пострадавших при столкновении поездов
В результате столкновения пассажирского поезда Мурманск – Санкт-Петербург и грузового состава пострадали 11 человек. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе РЖД.
Число пострадавших возросло до 11 человек, в числе которых четверо находятся в тяжелом состоянии, из них один проводник. Всем оказывается необходимая помощь. Кроме того, один человек оказался зажат внутри вагона, для его спасения ведутся работы, говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Среди членов локомотивных бригад пострадавших нет. Проводники оказывают необходимую помощь пассажирам.
По данным пресс-службы, пассажиры были переведены на свободные места в исправные вагоны в головной части железнодорожного транспорта, который в ближайшее время продолжит движение по своему маршруту. Всего сошли с рельсов четыре вагона в хвостовой части поезда. Там добавили, что на место происшествия были направлены четыре восстановительных состава.
Коме того, отмечается, что РЖД создала оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова.
Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области.
На кадрах изнутри поезда видно, как пассажиры пытаются перейти из одного вагона в соседний, но им не удается, так как межвагонные двери повреждены и их заклинило. Некоторые люди были вынуждены эвакуироваться на улицу в легкой одежде в мороз, потому что не смогли забрать свои вещи.
Пассажирка Юлия, которая в момент ЧП находилась в вагоне-ресторане, рассказала, что в одном из вагонов обвалились потолок и двери купе. Девушка добавила, что обстановка на месте происшествия спокойная, пассажирам оказывают помощь.
После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).