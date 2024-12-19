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20 декабря — Абросимов день: история, традиции, приметы

Народный праздник Абросимов день отметят в России 20 декабря
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Ежегодно 20 декабря православные верующие чтят память святого Амвросия, епископа Медиоланского. Праздник особенно почитается как время духовных размышлений и начала подготовки к Рождеству. В народном календаре он носит название Абросимов день. В 2024 году торжество выпадает на пятницу. О его истории, традициях и народных приметах читайте в материале «Известий».

Абросимов день – 2024: история праздника

В церковном календаре 20 декабря — день памяти святого Амвросия, епископа Медиоланского, жившего в IV веке в Италии периода Западной Римской империи. Он происходил из богатой и знатной римской семьи, которая исповедовала христианство. Святая мученица Сотерия, пострадавшая за веру во время гонений при императоре Диоклетиане, была двоюродной сестрой Амвросия.

Юношей он получил блестящее образование в Риме, после чего в 373 году был назначен на должность префекта (губернатора) северной Италии с резиденцией в Медиолане (ныне Милан). Через год кандидатура Амвросия, пользовавшегося большим уважением горожан, была предложена на пост епископа. 30 ноября 374 года он был крещен, рукоположен в священники и 7 декабря объявлен епископом, пройдя за семь дней все ступени церковной иерархии.

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Взойдя на епископскую кафедру в Медиолане, Амвросий пожертвовал всё свое состояние на нужды церкви и до конца жизни вел скромный образ жизни, соблюдая обет нестяжательства.

Амвросий считался лучшим проповедником своего времени, одним из четырех великих латинских Учителей Церкви, оставившим после себя множество богословских трудов. Именно он обратил в христианство и крестил святого Августина Аврелия. Жизнь и труды епископа оказали огромное влияние на становление христианской церкви, он почитался святым еще при жизни.

Традиции и обычаи, чего нельзя делать в Абросимов день 20 декабря

На Руси Абросимов день был важной частью календарного цикла. С 20 декабря православные верующие начинали подготовку к Рождеству, особое внимание уделяя молитвам. В народе даже существовала поговорка: «Амвросий праздники отбросил», так как вплоть до 7 января важных торжеств в календаре больше не значилось.

Мужчинам в этот день полагалось наводить порядок в хлеву, резать птицу и свиней, ловить рыбу. Женщины же занимались домашним хозяйством: шили и чинили одежду, рукодельничали, делали заготовки на зиму, прибирали дом и меняли занавески.

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Интересно, что «большухи» (старшие женщины в семье) на Абросия должны были надевать полушубки и рукавицы наизнанку. Они также занимались праздничной выпечкой. Существовал специальный ритуал — в каждый каравай вставлялся стебель овса, а рядом ставились чаши с медом и водой. В народе верили, что таким способом в дом можно привлечь счастье, здоровье и денежную удачу.

А вот веселые гулянья с песнями, как и яркая одежда, в Абросимов день были под запретом. Также нельзя было стирать белье, мыть и расчесывать голову, чтобы не навлечь на свой дом беду.

Абросимов день: народные приметы 20 декабря

20 декабря на Руси внимательно следили за погодой, предсказывая, какими будут зима и будущий урожай. Так, мороз в Абросимов день предвещал, что предстоящий год будет плодородным. Если воробьи сбивались стайками и сидели, нахохлившись, понимали, что нужно готовиться к холодной и снежной погоде. Сильный ветер сулил суровую зиму с обилием осадков. Снег с дождем предвещал дождливое лето, а сухой снегопад — летнюю засуху.

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