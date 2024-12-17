18 декабря — Саввин день: история, традиции, народные приметы

Ежегодно 18 декабря православные верующие чтят память преподобного Саввы Освященного, жившего в V веке в Каппадокии. В народном календаре праздник носит название Саввин день. В 2024 году он выпадает на среду. Почему в старину в это время полагалось заниматься домашними делами и не выходить на улицу, читайте в материале «Известий».

Саввин день – 2024: история праздника

Преподобный Савва родился в 439 году в Каппадокии (нынешняя территория Турции). Когда будущему святому исполнилось восемь лет, его отец отправился в Александрию по делам воинской службы. Мальчик, оставшийся в родном городе под присмотром дяди, решил выбрал путь монашества. Он стал послушником монастыря Святой Флавианы, где он изучал грамоту и Священное Писание.

17-летним юношей Савва, несмотря на уговоры родителей, принял монашеский постриг и следующие 10 лет провел в молитвах. По преданию, Иисус Христос, узнавший о благочестии юноши, наделил его даром творить чудеса, исцелять людей и изгонять бесов.

Позже Савва познакомился с христианским святым, иеромонахом Евфимием Великим — одним из основателей монашеского общежития, который стал его наставником в христианских добродетелях. Когда Евфимий скончался, Савва поселился в пещере близ обители преподобного Герасима Иорданского. Вскоре вокруг него начали собираться ученики. После того как иноки получили знак свыше, они основали в пещере Великую Лавру.

За свою жизнь преподобный основал несколько обителей и запомнился исцелением больных при помощи молитв. Некоторые верили, что Савва мог вызвать дождь при сильной засухе или создать водный источник посреди пустыни.

Традиции Саввина дня 18 декабря

На Руси народный праздник, посвященный преподобному Савве, называли Саввиным днем, или Саввой с салом. В народе даже существовала поговорка: «Савва съел сало, утерся, заперся, сказал: «Не видал». Этот день считался одним из самых холодных в году, поэтому было принято избегать дальней дороги и оставаться дома, так как в пути существовал риск замерзнуть.

Саввин день считали идеальным временем для несложных домашних дел и общения в кругу семьи. Традиционно в праздник занимались уборкой, готовкой и воспитанием детей. Родственники собирались за праздничным столом, на котором часто появлялись блюда из пшена или овса, символизировавшие плодородие и богатство. Пища была постной, так как торжество выпадало на Рождественский пост.

Что можно и нельзя делать в Саввин день 18 декабря

В праздник было принято посещать церковь, просить у Святого Саввы здоровья, исцеления от болезней и семейного благополучия.

А вот ходить в гости в Саввин день было запрещено. Также жители деревень старались не браниться в праздник. Считалось, что из-за сквернословия грешника на зимней дороге могла поджидать беда.

Беременным женщинам не рекомендовалось мыть голову, чтобы не родился ребенок, страдающий плохой памятью. Также в этот день была под запретом тяжелая физическая работа. Считалось, что праздник лучше провести в молитвах и богоугодных разговорах, чтобы не обижать преподобного Савву.

Народные приметы на 18 декабря

В Саввин день на Руси наблюдали за природой и строили прогнозы на зиму и следующий год. В народе верили, что, если 18 декабря пойдет снег, зима будет снежной и холодной.

Сильный ветер сулил холодное лето в следующем году, а солнечная и ясная погода предвещала раннюю весну. Также погоду определяли по дыму из печи: если стоит столбом — жди мороз, стелется по земле без ветра — будет снегопад.

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