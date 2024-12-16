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17 декабря — Варварин день: история, традиции, народные приметы

Народный праздник Варварин день отметят в России 17 декабря
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ежегодно 17 декабря православная церковь чтит память великомученицы Варвары Илиопольской. В 2024 году торжество выпадает на вторник. В народной среде праздник получил название Варварин день. О том, почему в этот день нельзя повышать голос на женщин и заниматься рукоделием, читайте в материале «Известий».

Варварин день в 2024 году — история праздника

По преданию, святая Варвара жила в III веке в городе Илиополе, расположенном на территории современной Сирии. Она родилась в знатной языческой семье и рано потеряла мать. Отец девочки, Диоскор, видя,какой красивой и любознательной растет его дочь, решил запереть ее в уединенном замке, чтобы уберечь от посторонних взглядов и влияния христиан.

Свои дни Варвара проводила в уединении, любуясь пейзажем за окном. Размышления о величии неба и великолепии земли натолкнули ее на мысль о том, что у мира должен быть мудрый и всемогущий Творец. Так девушка впервые приблизилась к познанию Бога.

Когда Варвара выросла, отец заговорил с ней о браке, однако святая решительно отказалась выбирать себе супруга. В надежде, что подруги смогут ее переубедить, Диоскор разрешил дочери покидать замок. Но, вместо того чтобы вести праздные разговоры, девушка стала общаться с местными христианками, от которых узнала о Христе.

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Однажды Диоскор отправился в долгую поездку. В это время в Илиополь под видом торговца прибыл священник. Варвара пригласила его в свой дом и попросила крестить ее. Служитель церкви исполнил эту просьбу, после чего девушка с еще большим пылом обратилась к Богу и дала обет посвятить Ему свою жизнь.

Узнав о том, что происходило в его отсутствие, Диоскор озверел от ярости. Он отрекся от дочери и передал ее на суд правителю города. Как ни уговаривали Варвару забыть о Христе и поклониться идолам, святая оставалась непреклонна. За это ее подвергли пыткам и бросили в темницу. Видя мужество мученицы, христианка Иулиания открыто исповедала свою веру и тоже подверглась истязаниям. После долгих пыток и унижений девушек обезглавили. По легенде, вскоре после этого их мучителей поразила молния.

Варварин день — традиции народного праздника 17 декабря

На Руси день памяти великомученицы Варвары называли Варвариным днем или Варвариными морозами. Дело в том, что к празднику в большинстве регионов уже устанавливалась холодная погода, нередко случались метели и обильные снегопады. Поэтому, хотя к 17 декабря зимние дороги становились прочными и удобными, отправляться в путешествия опасались — высок был риск сильно простудиться или замерзнуть насмерть.

В народе Варварин день считали «бабьим» праздником, так как верили, что святая Варвара покровительствует женщинам. Утром «виновницы торжества» отправлялись в храмы, чтобы попросить у своей небесной заступницы здоровья для детей, помощи в зачатии ребенка и родах, крепкого брака и благополучия в семье. Также считалось, что мученица может уберечь от внезапной смерти без покаяния.

С Варвариного дня на Руси начиналась подготовка к большому празднику — Николе Зимнему (19 декабря). Поэтому хозяйки заранее готовили угощения из меда, орехов и фруктов, а мужчины варили пиво для грядущих гуляний. Рыбаки и охотники выделяли время, чтобы проверить снасти и снаряжение, которое может пригодиться в лесу.

Что можно и нельзя делать 17 декабря

Православная церковь не устанавливает особых запретов в день великомученицы Варвары. Однако верующим следует помнить, что праздник приходится на Рождественский пост, во время которого нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. При этом в рацион разрешается включать рыбу и другие дары моря.

На Руси с Варвариным днем связывали различные запреты и суеверия. В праздник мастерицы не занимались рукоделием, так как верили, что 17 декабря любой острый предмет, в том числе иглы, спицы и веретена, может серьезно ранить.

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Мужчинам на Варварин день запрещалось повышать голос на женщин, так как это могло вызвать гнев святой мученицы. Согласно народным поверьям, тот, кто не сможет совладать с собой, будет страдать от болей в суставах или животе. Девушкам также следовало слушаться своих матерей и свекровей. Ссоры со старшими женщинами в праздник считались большим грехом.

Кроме того, в народном представлении 17 декабря считалось не лучшей датой для путешествий. Люди верили, что в день путник может столкнуться не только с холодами, но и с различными неприятностями.

Приметы на Варварин день 17 декабря

В день святой Варвары жители деревень внимательно следили за погодой. Знали, что если в праздник ударят морозы, холода продержатся долго. О том, что в ближайшее время резко упадет температура, говорили кошки, не желающие покидать теплое место на печи. Яркие звезды на небе сулили позднюю и сырую весну, а облачность, напротив, обещала ранний приход весны.

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