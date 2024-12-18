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Военные ВС РФ за сутки уничтожили 11 пунктов управления беспилотной авиации ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие подразделений Западной группировки войск за сутки уничтожили 11 пунктов управления беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 декабря сообщил представитель группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

«Уничтожено 11 пунктов управления беспилотной авиации», — приводит его слова «Интерфакс».

Кроме того, Шаров добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки войск «Запад» вскрыли и подавили свыше 80 объектов украинской армии в зоне проведения спецоперации. Также расчеты противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, отметил представитель Западной группировки войск.

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Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Центр» уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ типа «Баба-Яга» на красноармейском направлении специальной военной операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе.

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