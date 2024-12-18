«Что такое космос — не знали ни мы, ни даже Королев»

Дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов готовился к высадке на Луну . Об этом он сообщил в интервью «Известиям». Беседа с участником первого набора в группу космонавтов состоялась в преддверии его 90-летнего юбилея. Также он рассказал о том, как осуществить стыковку космических кораблей на скорости 8 км/с, как правильно принимать пищу в невесомости и об отношениях с Юрием Гагариным .

«Летать будете выше и быстрее, чем на самолете, но есть большой риск»

— Борис Валентинович, когда вам предложили летать на новой технике, вас предупредили об опасности, но вы быстро согласились. С чем это связано?

­— Начнем с того, что мы толком не знали, куда мы летим . Однажды в часть приехала группа, и меня вызвали к комполка. Сказали: «Хотим предложить новую работу, летать будете выше и быстрее, чем на самолете, но есть большой риск» . Говорю: «Согласен». Тогда спрашивают, не хочу ли подумать, посоветоваться? Отвечаю, что уже дал подписку о неразглашении, поэтому советоваться не с кем .

Я был летчиком-истребителем, а в этой профессии нужно думать быстро. Если успеешь вовремя сообразить — останешься живой, если нет — извини, окажешься на том свете .

Летчики-космонавты СССР на занятиях. Георгий Шонин (слева), Борис Волынов (в центре), Андриян Николаев (справа), 1966 год Фото: ТАСС/Валентин Черединцев

— Когда пришли в отряд космонавтов, какие были эмоции?

— Когда приехали на пункт сбора, пришел полковник, рассказал, что есть новая техника, ее нужно освоить. Объяснил, что дело это трудное. К примеру, на тот момент я выполнил только три парашютных прыжка, а овладеть этими навыками предстояло на уровне инструктора. Всем, кто пришел, предложили отказаться, но никто не воспользовался этой возможностью .

Во время подготовки всё было новое, с чем раньше не сталкивались. Что такое космос — не знали ни мы, ни те, кто учил. Даже Сергей Королев , который только предполагал, но до конца не представлял. При этом все осознавали, что дело рискованное. Тренировали волю. Каждый хотел доказать, что справится с тем заданием, которое будет .

Подготовка полета «Союз 4–5», «Союз 6». Георгий Шонин (слева) и Борис Волынов (справа) на тренировках, 1969 год Фото: ТАСС/Валентин Черединцев

— В космические полеты вы брали талисман. Сохранился ли он?

— Да. Это маленький мишка — домашние подарили такую игрушку. Он очень симпатичный, улыбающийся, лохматенький и — что важно! — легкий, укладывался в любую поклажу . Часто носил его за голенищем.

Мишка дважды летал в космос. В корабле он висел на нитке над приборами и служил индикатором невесомости.

«От каждого движения зависело положение корабля»

— Расскажите о вашем первом полете в январе 1969 года, как он проходил.

— В полете кораблям «Союз-4» и «Союз-5» нужно было впервые в мире выполнить стыковку в космосе. Представляете, на скорости 8 км/с подойти к другому аппарату и соединиться с ним .

Космонавт Борис Волынов в кабине корабля «Союз-5», 16 января 1969 года Фото: ТАСС/Фотохроника ТАСС

Тогда еще не было ни опыта, ни техники управления аппаратами на орбите, только на тренажерах. Тем не менее корабли сблизились, потом аккуратно подошли ближе. Евгений Хрунов и Алексей Елисеев следили за приборами, а я держал ручки управления .

От каждого движения зависело положение корабля. Когда оставалось 30 м, с «Союза-4» передали, что у них мало топлива. Поэтому дальше за маневр отвечал наш экипаж . Но выполнили всё аккуратно, и стыковка произошла благополучно .

— А что было потом?

— Хрунову и Елисееву предстояло совершить переход из корабля в корабль через открытый космос . Эмоций при этом хватало! Например, когда ребята были в орбитальном отсеке, облаченные в скафандры, их давление и пульс оказались выше допустимых. Выпускать их в таком состоянии — нарушение инструкций . Но как командир корабля — на основании личных впечатлений — я принял решение продолжить операцию .

Следующее происшествие произошло, когда Хрунов на полпути между кораблями остановился и объявил, что в скафандре не работает вентилятор. Согласно правилам, нужно вернуться. Но никто не хотел бросить задание . Повисла тишина. Однако космонавт справился. Он обнаружил, что сам шлангом выключил вентилятор. Включив его, Хрунов благополучно добрался до «Союза-4».

— Потом при снижении ваш корабль пошел по нерасчетной траектории. При этом, несмотря на запредельные перегрузки и риск гибели, вы делали записи в журнал. Зачем?

— Потому что считал нужным, и всё! Мы же были первопроходцами. В космос прежде никто не летал, кроме собачек и манекенов! Никто не знал порядка действий в экстремальных ситуациях в космосе . Поэтому записывал всё, чтобы, если погибну, мой опыт и знания помогли другим избежать катастрофы .

Экипаж станции «Салют-5» Борис Волынов (слева) и Виталий Жолобов (справа) во время телевизионного сеанса связи, 19 июля 1976 года Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев

В целом это касалось не только экстремальных ситуаций. Мы всё делали впервые. Например, учились правильно принимать пищу, когда она сама по себе не лезет в рот. Вы жуете, а во рту невесомость. Можете подавиться, и на этом закончится путешествие .

— Первый путь в космос был тернистым. Как вы решились лететь во второй раз?

— Я рвался в космос, но меня долго придерживали. Например, однажды встал вопрос, кому лететь на орбиту выше 400 км. Тогда еще предполагали, что там высокий уровень радиации и организм может не выдержать. Я сразу дал согласие на такой полет, однако руководители решили не рисковать .

Наверное, долгое ожидание усилило тягу к космосу. Поэтому на второй полет, несмотря на то что первый чуть не закончился трагедией, было проще согласиться. Хотя Герман Титов, например, от второго полета отказался .

«Луны в какой-то степени боялись — как и всего неизвестного»

— Летом 1976 года во время вашего пребывания на «Салюте-5» отключись приборы, погас свет. Расскажите, как удалось сохранить самообладание?

— На самом деле отказы в технике, в электронике бывают. Просто нужно быть готовым к ним, чтобы предотвратить негативные последстви я.

Летчик-космонавт Борис Волынов во время тренировки в испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, 1 июля 1976 года Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев

В целом, конечно, было тяжело. Об этом много уже написано. Но мы справились и благополучно вышли из нештатной ситуации. Поэтому много рассказывать тут нечего.

— Насколько это тяжело — вы восемь раз были дублером.

— Было эмоционально трудно. Знаю случаи, когда люди в таких ситуациях не выдерживали и уходили из отряда космонавтов. Но я упертый. Это качество помогло преодолеть себя .

Думаю, что причина упертости в том, что я родом из Сибири, из Кузбасса. Там были условия жизни, которые закаляли характер. Свою роль сыграло детство, большая часть которого прошла в военные и послевоенные годы .

— Вы готовились к полетам на Луну?

— Да, было дело. К сожалению, до спутника мы не долетели. Хотя подготовка была насыщенная. Планировали сначала облететь Луну, а потом и высадиться на ее поверхность . В частности, во время тренировок учились передвигаться в условиях, подобных лунной гравитации.

Чтобы имитировать силу тяжести в шесть раз меньше, чем на Земле, создавали подвесы, которые компенсировали вес тела, и ходили по наклонной поверхности. Так что к путешествию готовились серьезно . Также обсуждали идеи полетов к другим планетам, но к таким экспедициям настоящей подготовки не было.

Борис Волынов (слева) и Виталий Желобов (справа) в монтажно-испытательном корпусе космодрома, 1976 год Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев

Луны боялись в какой-то степени — как и всего неизвестного. Чтобы почувствовать, о чем говорю, спрыгните с самолета с 3 тыс. м. Пока летите (до раскрытия парашюта), сможете пережить эмоции одиночества, неопределенности, ощущение близкой гибели . Так сможете представить, к каким задачам мы готовились.

— В 1960-х годах вы обучались в Академии имени Жуковского. На какую тему была ваша научная работа?

— В частности, проектировали, как обустроить приборную панель в кабине космического корабля . Какие приборы, кнопки на ней разместить и как это сделать более удобно и функционально.

Вообще об этом периоде в двух словах сложно рассказать. Было много нового, неизвестного. Зачастую обращались к ученым, чтобы они объяснили, но они сами только разводили руками. Приходилось доходить самостоятельно . Но было интересно, потому что новое — всегда интересно!

— Рассматривали ли вы возможность принять участие в программе испытаний орбитального самолета?

— В процессе работы мне приходилось часто тестировать различную технику. Такие задачи тоже обсуждали. Но в этом случае нужны были не летчики-истребители, а профессиональные испытатели. Им и был отдан приоритет, когда отбирали кандидатов .

Первый космонавт Юрий Гагарин перед полетом, 1961 год Фото: TASS/AP

— Какие отношения у вас были с Юрием Гагариным?

— Прекрасные. К примеру, когда в Звездном городке построили первые кирпичные дома, Юрий Алексеевич предложил мне поселиться рядом. С тех пор мы жили в соседних квартирах. Когда он в своем кабинете кричал по телефону (связь в то время была плохая), у меня всё было слышно .