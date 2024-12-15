Потерпевшие крушение танкеры перевозили 8,6 тыс. т мазута

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшие крушение в Керченском проливе из-за непогоды, перевозили по 4,3 т мазута на каждом. Об этом 15 декабря сообщает собеседник ТАСС.

По его словам, в данный момент устанавливается объем разлива топлива. Оба танкера сильно повреждены, у одного оторвалась носовая часть.

Росморречфлот уведомляет, что в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Там также добавили, что из-за погодных условий приостановлена работа Керченской переправы.

Танкер «Волгонефть-212» потерпел бедствие в Керченском проливе ранее в этот день из-за непогоды. Сигнал об этом утром поступил в МЧС по Республике Крым и Севастополю. В районе, где находится судно, наблюдаются сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов.

Позже в региональном МЧС сообщили о повреждении второго танкера — «Волгонефть-239». Там добавили, что в ликвидации происшествия участвуют более 50 человек и 11 единиц техники. В МЧС России уточнили, что оба танкеры сели на мель.

Во время спасательной операции с первого судна эвакуировали 13 человек, один из них погиб. Команда второго танкера ожидает помощи.

Прокуратура начала проверку крушения двух танкеров. Управление Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю возбудило два уголовных дела из-за случившегося.