Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Петербурге молодого человека задержали после поджога военкомата
Общество
Правительство РФ утвердило суммы призовых для победителей ОИ в Париже
Мир
Туск заявил о небольших возможностях Польши для военной помощи Украине
Мир
Крупные компании ЕС выступили за сохранение транзита через Украину
Мир
Политолог спрогнозировал невыполнение НАТО требования Киева поставить армии ПВО
Мир
В Пентагоне заявили о непричастности США к гибели Кириллова
Спорт
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Мир
Маск удивился числу помилованных Байденом человек
Общество
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Спорт
FIFA назвала нападающего «Реала» Жуниора лучшим игроком года
Общество
В Архангельске возбуждено уголовное дело из-за отравления 20 детей в больнице
Мир
В Тихом океане у курильского острова Симушир танкер потерял ход
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Вануату
Экономика
Период охлаждения при выдаче потребкредита начнет действовать в 2025 году
Мир
Нетаньяху заявил о планах Израиля контролировать сирийскую часть хребта Хермон
Экономика
Почти 19 млн нелегальных товаров легпрома за месяц заблокировано на кассах
Экономика
Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе
Мир
Звезда фильмов Альмодовара Мариса Паредес умерла в возрасте 78 лет
Сюжет:

Потерпевшие крушение танкеры перевозили 8,6 тыс. т мазута

0
Фото: TASS/AP/Ariel Schalit
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшие крушение в Керченском проливе из-за непогоды, перевозили по 4,3 т мазута на каждом. Об этом 15 декабря сообщает собеседник ТАСС.

По его словам, в данный момент устанавливается объем разлива топлива. Оба танкера сильно повреждены, у одного оторвалась носовая часть.

Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Что известно

Росморречфлот уведомляет, что в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Там также добавили, что из-за погодных условий приостановлена работа Керченской переправы.

Танкер «Волгонефть-212» потерпел бедствие в Керченском проливе ранее в этот день из-за непогоды. Сигнал об этом утром поступил в МЧС по Республике Крым и Севастополю. В районе, где находится судно, наблюдаются сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов.

Позже в региональном МЧС сообщили о повреждении второго танкера — «Волгонефть-239». Там добавили, что в ликвидации происшествия участвуют более 50 человек и 11 единиц техники. В МЧС России уточнили, что оба танкеры сели на мель.

Во время спасательной операции с первого судна эвакуировали 13 человек, один из них погиб. Команда второго танкера ожидает помощи.

Прокуратура начала проверку крушения двух танкеров. Управление Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю возбудило два уголовных дела из-за случившегося.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024