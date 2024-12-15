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Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Что известно

Два танкера «Волгонефть» терпят бедствие в Керченском проливе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
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Обновлено в 20:41 мск.

В воскресенье, 15 декабря, российские танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за непогоды в Керченском проливе. Один из моряков погиб. «Известия» рассказывают, что известно к этому часу.

Крушение нефтяных танкеров в Керченском проливе — что произошло

Нефтяной танкер «Волгонефть-212» потерпел крушение в Керченском проливе днем 15 декабря. Как сообщили в Telegram-канале МЧС России, из-за непогоды судно получило повреждения, экипаж запросил помощь. Всего на борту находились 13 человек. Танкер перевозил нефтепродукты.

На помощь морякам вылетел вертолет Ми-8 со спасателями «Крым-Спаса». К судну также направился спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

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Позднее в пресс-службе МЧС сообщили, что повреждения получил еще один танкер с грузом нефтепродуктов — «Волгонефть-239». На его борту находились 14 человек. Были приведены в готовность подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. Всего в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, поврежденный танкер «Волгонефть-212» сел на мель. C судна удалось эвакуировать 13 человек. Один из моряков погиб.

Всего в результате крушения пострадали 11 человек, они доставлены в городскую больницу города Анапы. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, два моряка находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести.

Танкер «Волгонефть-239», также получивший серьезные повреждения, лег в дрейф. Позднее судно село на мель в районе порта Тамань Краснодарского края, оно находится в 80 м от берега. Все 14 членов экипажа остаются на борту и ждут эвакуации, с ними поддерживается связь.

Вечером 15 декабря МЧС временно приостановило операцию по эвакуации из-за ухудшения погоды.

Крушение танкеров в Керченском проливе — реакция правоохранителей

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения танкеров в Керченском проливе. Были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Правоохранители дадут оценку действиям экипажа в сложных погодных условиях, а также техническому состоянию судов и обслуживанию плавсредств.

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Позднее из-за гибели члена экипажа танкера «Волгонефть-212» уголовное дело о нарушении правил эксплуатации морского судна было переквалифицировано на более тяжкое — ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Помимо этого, в результате крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов. Над ликвидацией последствий работают силы МЧС России и Морспасслужбы.

Крушение танкеров в Керченском проливе — реакция официальных лиц

Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ после крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Глава государства заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. По его распоряжению была создана рабочая группа, которая будет отвечать за спасение людей и ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов.

Рабочую группу возглавит вице-премьер Савельев. В комиссию также войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, а также представители Министерства природных ресурсов, МЧС и администрации Краснодарского края.

Видео с места крушения танкеров в Керченском проливе

В Сети также появились видео с танкером «Волгонефть-212». На кадрах, предоставленных очевидцами, видно, что судно расколото на части, оператор уверен, что оно пойдет ко дну. На видео с самого танкера можно заметить отломленную носовую часть судна, которая торчит из воды.

По данным источника «Известий», «Волгонефть-212» потерпел крушение в 7 км от берега. Судно перевозило около 5 т мазута.

Очевидцы рассказали подробности о крушении танкеров в Керченском проливе

Моряк, находившийся в рейде рядом с потерпевшими крушения танкерами, рассказал «Известиям» о ходе спасательной операции. По его словам, суда начало «ломать пополам» еще утром из-за сильных штормовых волн.

«Бак отделился и корма тоже, капитан принял решение отойти подальше от бака, чтобы волны сильнее не разбили бак об корму», — поделился собеседник.

Мужчина уточнил, что из-за сильных волн высотой 2–3 м спасатели не могли подойти близко к борту тонущего танкера. При этом на борту находились пожилые люди, которые не могли быстро перепрыгнуть на спасательный буксир. В итоге капитан судна решил задействовать главный двигатель, чтобы подойти ближе к берегу и сесть на мель. Часть экипажа удалось поднять на борт вертолета МЧС, а остальные прыгнули в воду, где их подобрал буксир.

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