Матрос с танкера «Волгонефть-212» рассказал о моменте крушения судна

Начало бедствия в Керченском проливе началось из-за сильных волн. Об этом 15 декабря рассказал «Известиям» матрос с судна «Волгонефть-212» Александр Марченко.

«Заступил в восемь часов на вахту, сделал обход. Замечаний не было, но волна была сильная. Где-то в 08:30 объявили тревогу, нас начало ломать. Собрался весь экипаж в рубке, надели спасательные жилеты», — поделился Марченко.

Он рассказал, что спасательное судно «Меркурий» несколько раз пыталось подойти к корме, на которой находился экипаж. Однако, по словам матроса, попытки оказались тщетны. Позже прилетел вертолет, который их эвакуировал, уточнил Марченко.

«Промокли, грязные. <...> В целом, слава Богу, живы», — подчеркнул матрос.

О том, что танкер «Волгонефть-212» терпит бедствие из-за непогоды в Керченском проливе, стало известно ранее в этот день. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Через некоторое время стало известно о повреждении второго танкера. В главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Позднее стало известно, что судно «Волгонефть-212» село на мель, через несколько часов это же произошло с «Волгонефть-239» в районе порта Тамань Краснодарского края. С первого судна во время спасательной операции эвакуировали 13 человек, один из них погиб. Экипаж второго танкера в составе 14 человек находится на судне, готовится его эвакуация. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в результате крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе пострадали 11 человек, двое из них в тяжелом состоянии. У пострадавших зафиксировано переохлаждение.