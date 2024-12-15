Опубликована запись разговора капитана «Волгонефти-212» и диспетчера

Запись разговора капитана танкера «Волгонефть-212», который потерпел крушение в Керченском проливе, и диспетчера публикуют в воскресенье, 15 декабря, «Известия».

«Поломало корпус судна», — сказал командир в ходе переговоров.

Он также отметил, что экипаж находится в спасательных жилетах, а задняя часть танкера всё еще держится на воде. Возможности спустить водоводы нет, уточнил капитан. Он обратился к диспетчеру с просьбой о помощи.

«Экипаж собирайте, весь экипаж пусть будет готов к покиданию судна», — сказал диспетчер, добавив, что спасательное судно «Меркурий» уже на подходе.

О том, что танкер «Волгонефть-212» терпит бедствие из-за непогоды в Керченском проливе, стало известно ранее в этот день. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Через некоторое время стало известно о повреждении второго танкера. В главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Позднее стало известно, что судно «Волгонефть-212» село на мель, через несколько часов это же произошло с «Волгонефть-239» в районе порта Тамань Краснодарского края. С первого судна во время спасательной операции эвакуировали 13 человек, один из них погиб. Экипаж второго танкера, в составе 14 человек, находится на судне, готовится его эвакуация. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в результате крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе пострадали 11 человек, двое из них в тяжелом состоянии. У пострадавших зафиксировано переохлаждение.