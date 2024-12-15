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Брат рассказал о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки ОИ Сметаниной

Чемпионке Сметаниной после инсульта парализовало правую часть тела
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Состояние четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам в составе сборной СССР Раисы Сметаниной оценивается как стабильно тяжелое. Об этом 15 декабря сообщил ее брат Федор Сметанин.

«Она находится в сознании — открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону — рука не работает», — рассказал он ТАСС.

По его словам, врачи прилагают все усилия, однако восстановление может занять продолжительное время.

В этот же день президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что Сметанина находится в реанимации, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее, 14 декабря, представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин рассказал, что примерно неделю назад у лыжницы произошел инсульт и она попала в реанимацию. Собянин тогда указал, что чемпионка в сознании, но врачи не прогнозируют, как дальше будет меняться ее состояние.

Раиса Сметанина за время выступлений в лыжном спорте завоевала десять олимпийских медалей. Четыре из них — золотые. Кроме того, она пять раз занимала вторую ступень пьедестала ОИ и один раз — третью. Помимо этого у Сметаниной много наград, полученных на чемпионатах мира.

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