Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию после инсульта

Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр в составе сборной СССР Раиса Сметанина находится в реанимации после инсульта. Об этом 14 декабря заявил представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.

«У Раисы Петровны примерно неделю назад случился инсульт, сейчас она находится в реанимации в больнице», — приводит его слова ТАСС.

Собянин также сообщил, что врачи не могут предоставить никаких прогнозов, однако известно, что спортсменка находится в сознании.

Раиса Сметанина за время своей карьеры стала обладательницей множества медалей, в том числе на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Среди достижений спортсменки — четыре золотые медали ОИ, пять серебряных и одна бронзовая.