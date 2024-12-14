Основатель сети магазинов одежды Mango погиб в горах в Испании
Испанский миллиардер, основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик погиб в горах в провинции Барселона. Ему был 71 год. Об этом 14 декабря сообщает газета El País со ссылкой на источники.
По информации издания, трагедия произошла во время экскурсии на высоте 150 м недалеко от пещер Сальнитре. Другие детали инцидента пока неизвестны.
В компании Mango подтвердили смерть основателя.
«С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, нашего основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу», — указано на сайте пресс-центра.
Forbes оценивал состояние Андика и его семьи в $4,5 млрд.