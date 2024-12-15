Чемпионка ОИ Раиса Сметанина находится без сознания и подключена к аппарату ИВЛ
Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в составе сборной СССР Раиса Сметанина находится в реанимации без сознания, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 15 декабря сообщил президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.
«Раиса Сметанина, первая в истории спортсменка, завоевавшая десять олимпийских медалей, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких и без сознания. Давайте помолимся за ее выздоровление, за ее здоровье, за ее жизнь!» — написал Семенюк в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Сметанина — легенда не только Республики Коми, но и всего лыжного спорта. Президент федерации поблагодарил врачей, которые борются за жизнь чемпионки.
Накануне, 14 декабря, представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин рассказал, что примерно неделю назад у лыжницы произошел инсульт и она попала в реанимацию. Собянин тогда указал, что чемпионка в сознании, но врачи не прогнозируют, как дальше будет меняться ее состояние.
Раиса Сметанина за время выступлений в лыжном спорте завоевала десять олимпийских медалей. Четыре из них — золотые. Кроме того, она пять раз занимала вторую ступень пьедестала ОИ и один раз — третью. Помимо этого у Сметаниной много наград, полученных на чемпионатах мира.