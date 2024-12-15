Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин дал поручение по организации спасательных работ в Керченском проливе. Об этом 15 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова относительно посадки на мель танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

В сообщении Кремля в Telegram-канале отмечается, что российский лидер поручил создать правительственную рабочую группу во главе с Савельевым, которая организует спасательные работы и займется ликвидацией разлива топлива.

О том, что танкер «Волгонефть-212» терпит бедствие из-за непогоды в Керченском проливе, стало известно ранее в этот день. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Через некоторое время стало известно о повреждении второго танкера. В главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Позднее в МЧС России уточнили, что «Волгонефть-212» сел на мель, а «Волгонефть-239» после полученных повреждений лег в дрейф. С первого судна во время спасательной операции эвакуировали 13 человек, один из них погиб. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела.