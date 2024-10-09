Наемника ВСУ из Швеции будут заочно судить в ДНР
Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно утвердила обвинение в отношении наемника «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) из Швеции. Об этом 9 октября сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Уголовное дело в отношении 47-летнего Келла Микаэля Скиллта направлено в Верховный суд ДНР. По данным ведомства, наемник служил в «Азове» с мая 2014-го по ноябрь 2015 года. В июне 2014 года он принимал участие в штурме зданий Приазовского государственного университета. После убийства ополченца ДНР Скиллт покинул зону боевых действий.
В 2022 году наемник вернулся в зону вооруженного конфликта и пробыл там до марта 2023 года.
«За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,4 млн рублей», — сообщило ведомство.
Осужденный объявлен в международный розыск. Суд постановил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее 9 октября американского наемника Тревора Рида суд заочно приговорил к 14,5 года колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины. Он также объявлен в международный розыск.
До этого, 7 октября, суд в РФ приговорил к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима американца Стефана Хаббарда за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Изъятые у Хаббарда 142 тыс. гривен (около 327 тыс. рублей) суд постановил конфисковать и обратить в доход государства.