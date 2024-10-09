Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В кафе в Нижневартовске произошел пожар на площади 200 кв. м
Мир
Евродепутат раскрыла последствия антироссийских санкций
Мир
Военный США заявил о применении якобы инопланетных технологий на военной базе
Мир
Правительство Румынии одобрило проведение президентских выборов 4 мая
Политика
Путин заявил о готовности РФ продолжать помогать ЦАР поставками зерна
Мир
В ХАМАС сообщили об ударах Израиля по месту нахождения одной из заложниц
Мир
Зеленский и Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве
Мир
Экс-министр финансов ФРГ призвал отменить наносящие вред ЕС санкции против РФ
Культура
Гендиректор Пушкинского музея Лихачева покинет пост
Мир
Минобороны Израиля и ЦАХАЛ начали подготовку к осуществлению сделки по Газе
Мир
Лукашенко предложил Польше закрыть все КПП на границе с Белоруссией
Мир
Посол сообщил об участии белорусских военных в параде Победы в Москве
Мир
Дания задумалась о строительстве военной базы в Гренландии
Экономика
Арендаторы смогут сами передавать показания счетчиков в информационные системы
Мир
Кандидат на пост главы минфина США предрек рекордное повышение налогов
Экономика
Индекс Мосбиржи закрепился на 2900 пунктах на фоне прекращения ужесточения ДКП
Армия
ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на курском направлении
Сюжет:

Суд заочно приговорил американского наемника ВСУ к 14,5 года колонии

0
Фото: ТАСС/Мосгорсуд
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американского наемника Тревора Рида суд заочно приговорил к 14,5 года колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом 9 октября сообщили в СК РФ.

Он также объявлен в международный розыск.

«Доказательства, собранные Следственными комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину США Тревору Рауди Риду. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ («Наемничество») <...> Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы», — сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.

По установленным данным, Рид, служивший ранее в корпусе морской пехоты ВМС США, с 4 мая по 30 июня 2023 года прибыл на Украину, где добровольно вступил в ряды ВСУ в качестве наемника. Его обеспечили стрелковым оружием, боеприпасами и спецснаряжением. Рид прошел дополнительную подготовку на территории Украины.

Находясь на территории Донецкой Народной Республики, он принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне украинских формирований за материальное вознаграждение, уточнили в СК.

Летом 2020 года Рида признали виновным в нападении на сотрудников полиции в Москве. Тогда суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. В апреле 2022 года его выдали США.

«Мы тратим время и теряем свои жизни напрасно»
Колумбийские наемники ВСУ пожаловались на обман и разочаровались в конфликте на Украине

Ранее, 7 октября, суд в РФ приговорил к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима американца Стефана Хаббарда за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Изъятые у Хаббарда 142 тыс. гривен (около 327 тыс. рублей) суд постановил конфисковать и обратить в доход государства.

Российская сторона неоднократно заявляла, что наемничеству нужно противодействовать. Так, еще в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Москва ценит нейтральную позицию стран, призывающих к урегулированию ситуации на Украине, и надеется на совместную борьбу с наемничеством.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025