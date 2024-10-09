Суд заочно приговорил американского наемника ВСУ к 14,5 года колонии

Американского наемника Тревора Рида суд заочно приговорил к 14,5 года колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом 9 октября сообщили в СК РФ.

Он также объявлен в международный розыск.

«Доказательства, собранные Следственными комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину США Тревору Рауди Риду. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ («Наемничество») <...> Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы», — сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.

По установленным данным, Рид, служивший ранее в корпусе морской пехоты ВМС США, с 4 мая по 30 июня 2023 года прибыл на Украину, где добровольно вступил в ряды ВСУ в качестве наемника. Его обеспечили стрелковым оружием, боеприпасами и спецснаряжением. Рид прошел дополнительную подготовку на территории Украины.

Находясь на территории Донецкой Народной Республики, он принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне украинских формирований за материальное вознаграждение, уточнили в СК.

Летом 2020 года Рида признали виновным в нападении на сотрудников полиции в Москве. Тогда суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. В апреле 2022 года его выдали США.

Ранее, 7 октября, суд в РФ приговорил к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима американца Стефана Хаббарда за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Изъятые у Хаббарда 142 тыс. гривен (около 327 тыс. рублей) суд постановил конфисковать и обратить в доход государства.

Российская сторона неоднократно заявляла, что наемничеству нужно противодействовать. Так, еще в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Москва ценит нейтральную позицию стран, призывающих к урегулированию ситуации на Украине, и надеется на совместную борьбу с наемничеством.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.