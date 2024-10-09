Врач рассказала о полезных при простуде продуктах

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа рассказала, какие продукты могут помочь в профилактике и лечении ОРВИ.

По словам специалиста, молоко и мед являются гистаминными либераторами и содержат в себе большое количество гистаминов. Их употребление приводит к тому, что иммунная система становится агрессивной и начинает вырабатывать огромное количество противовоспалительных белков. Это происходит потому, что гистамин воздействует на слизистые и кожу. Хотя такая провокация и является большой нагрузкой для организма, она в то же время дает положительный результат с точки зрения выработки противовоспалительных белков.

При этом она подчеркнула, что нужно учитывать, есть ли у человека аллергия на данные продукты, пишет Pravda.Ru.

По словам терапевта, никто не запрещает в сезон простуд пить чай с лимоном, то есть получать витамин С, но при этом важно соблюдать меру, так как чрезмерное употребление витамина С также может привести к интоксикации организма. В этом случае может возникнуть негативная реакция. Поэтому нужно проявлять очень большую осторожность и тщательно подходить к вопросам приема витаминов и других добавок.

Она добавила, что если человек простыл, промок или у него заложен нос, в этом случае очень эффективны солевые ванны для ног. При температуре очень хорошо работает малиновое варенье.

«Самый лучший вариант лечения любой простуды — компрессы. И водочные, и солевые. Любые, которые улучшают микроциркуляцию в лимфоидном кольце», — рассказала Лапа.

Врач объяснила, что лимфоидное кольцо — это наше горло, наша защитная система. Когда лимфосистема не воспалена и лимфоузлы не увеличены, это значит, что организм функционирует нормально. Повышение температуры активирует работу лимфоузлов, поэтому говорят, что если температура поднимается, это хороший признак. Если быстро снижать температуру, организм не успевает адаптироваться и уничтожить инфекцию, ведь температура способствует выработке противовоспалительных белков, которые устраняют воспалительный процесс.

Поэтому при температуре 38,5 градуса не стоит ждать каких-то опасных осложнений. Иммунитет человека настолько адаптивный, что сразу начинает бороться с любой инфекцией.

В этот же день вице-президент Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич рассказала в беседе с aif.ru, что самое большое количество аскорбинки в цитрусовых соках, поэтому стоит отдать предпочтение апельсиновому и грейпфрутовому.

«В одном стакане апельсинового сока, кроме суточной нормы витамина С, содержатся фолаты, а также целый ряд флавоноидов, каротиноидов и других биологически активных веществ», — уточнила она.

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По словам специалиста, распространенный в народе метод лечения простуды горячей картошкой опасен тем, что вдыхание горячего пара может привести к отеку дыхательных путей. Иногда этот метод провоцирует спазм бронхов, сообщает 360.ru.

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