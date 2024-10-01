Болезненная пауза: рост заболеваемости ОРВИ ожидается в начале ноября

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Cпортивного обозревателя Вильчинского нашли мертвым в подмосковных Люберцах
Мир
СМИ сообщили о повреждении 100 домов в результате атаки Ирана на Израиль
Авто
Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре
Мир
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Общество
В Чите суд признал 12 человек виновными в диверсиях и подготовке теракта
Мир
СМИ узнали о планах Франции направить военные мощности на Ближний Восток
Мир
Власти Украины приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
Авто
Новую Toyota Camry начали официально продавать в Казахстане
Культура
СМИ сообщили о решении Pink Floyd продать Sony Music права на песни
Мир
Американский актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос умер в возрасте 84 лет
Культура
Картины Врубеля представят на аукционе в Москве впервые за десятилетие
Мир
Захарова указала на провал миротворческой миссии США на Ближнем Востоке
Общество
Суд продлил арест Цырульниковой по делу о хищении 200 млн рублей у Долиной
Мир
В СПЖ сообщили о задержании священника сотрудниками военкомата на Украине
Происшествия
В Красноярском крае подростка задержали по подозрению в убийстве своей опекунши
Общество
Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана
Общество
Источник сообщил о новом уголовном деле в отношении Чекалиных
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +22 градусов в Москве 2 октября
/

Болезненная пауза: рост заболеваемости ОРВИ ожидается в начале ноября

Но эпидпорог по простудам и гриппу уже превышен в 25 городах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Низкий рост сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ связан с аномально теплой для осени погодой, полагают опрошенные «Известиями» инфекционисты. Роспотребнадзор сообщил, что за прошедшую неделю число заболевших увеличилось лишь на 1%. Больше всего случаев ОРВИ и гриппа зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Где превышен эпидпорог и ждать ли роста числа заболевших с приходом холодов — в материале «Известий».

Где превышен порог заболеваемости

За прошедшую неделю — с 23 по 29 сентября — количество заболевших гриппом и ОРВИ в России увеличилось всего на 1% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил 1 октября Роспотребнадзор. Всего сейчас зарегистрировано свыше 889 тыс. случаев острых респираторных инфекций.

Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах России, 16,2% заболевших гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

«В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, случаи выявления вируса гриппа единичны», — заявили в Роспотребнадзоре.

По данным НИИ гриппа, сейчас эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 20 и более процентов как минимум в 25 крупных российских городах.

Справка «Известий»

Города, в которых, по данным Роспотребнадзора, значительно превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ: Барнаул, Брянск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Красноярск, Мурманск, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Севастополь, Симферополь, Ставрополь, Томск, Улан-Удэ, Уфа, Чита, Южно-Сахалинск.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в осенний период — закономерная история, рассказала «Известиям» доктор медицинских наук, терапевт и специалист по интегративной медицине Светлана Каневская.

— Дело в том, что летом, когда люди находятся в отпусках, они разобщены, — пояснила эксперт. — Кроме того, солнце убивает вирусы. Также в это время года люди часто уезжают на море, где соленый воздух, при котором вирусу сложнее размножаться.

болезнь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Специалист добавила, что похолодание способствует увеличению заболеваемости, и призвала одеваться по погоде, чтобы избежать переохлаждения.

— Переохлаждение — пусковой момент в снижении иммунитета. А на ослабленный иммунитет любой вирус очень легко присоединяется, — сказала она.

Когда ждать подъема заболеваемости

Судя по прогнозу погоды, переохлаждение, о котором предупреждают врачи, не грозит большинству россиян еще как минимум в течение всей ближайшей недели.

— В первые дни октября температура в Центральной России будет на 5–6 градусов выше нормы, — рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — Солнечные дни продлятся до четверга включительно, дневная температура может достигать плюс 22 градусов. При этом отмечается большая амплитуда суточных колебаний, ночью температура — плюс 3–8 градусов.

Эксперт добавил, что в Санкт-Петербурге, Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях, Башкирии, Татарстане и Оренбургской области уже сейчас есть заморозки, но дневная температура остается высокой. А вот на следующий неделе ждать 20-градусных температур уже не стоит, днем будет 11–16 градусов, отметил Роман Вильфанд.

Болезнь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам эксперта, температура будет снижаться плавно, условий для сильных дождей тоже пока нет.

Погодные условия сейчас не способствуют активному размножению вирусов, рассказал «Известиям» врач-педиатр, инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

— Подъем заболеваемости стартует в конце октября — начале ноября, когда начнутся дожди, — отметил эксперт. — Следующий рост заболеваемости гриппом будет уже в декабре.

Никаких антибиотиков: Минздрав утвердил новый стандарт лечения ОРВИ
В его схему добавили противовирусные препараты и исключили противобактериальные

Как обновляются вакцины от гриппа

Сезонный подъем заболеваемости регистрируется каждый год на протяжении нескольких последних десятилетий, рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова. Но в постпандемийный период в распоряжении врачей появились более точные и современные тест-системы, которые позволяют точно определить вирус, напомнила она.

В структуре диагностированных респираторных заболеваний сейчас преобладают парагрипп, риновирус, бокавирус и другие негриппозные респираторные инфекции, рассказала «Известиям» врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

— А об эпидемии гриппа пока говорить не приходится, — подчеркнула эксперт.

болезнь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Екатерина Демьяновская также отметила, что текущая заболеваемость не превышает показатели прошлого года.

— Вероятно, это связано с тем, что были жаркое лето и теплый сентябрь, а в теплое время заболеваемость ОРВИ заметно ниже, — добавила эксперт. — А в прошлом году холодный сезон наступил чуть раньше, поэтому раньше начала расти заболеваемость.

Екатерина Демьяновская подчеркнула, что основная мера профилактики гриппа — вакцинация.

— Вакцины обновляются ежегодно, чтобы учитывать актуальные особенности популяции и мутации вируса, — пояснила эксперт. — Иммунизация помогает снизить риск заболевания и, даже если заражение произойдет, уменьшить тяжесть симптомов и риск опасных осложнений. Сделать вывод о том, насколько верно ВОЗ спрогнозировала поведение вируса и насколько верны ее рекомендации по составу вакцин, можно будет в ноябре–декабре.

По данным Роспотребнадзора, сейчас от гриппа привились уже почти 26,2 млн россиян.

Екатерина Демьяновская также отметила, что риск заболеть ниже у людей с хорошим общим состоянием здоровья и высоким базовым иммунитетом.

Шприц
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Кроме того, чтобы снизить вирусную нагрузку, важно как можно чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку. Например, мыть пол и протирать пыль, — добавила эксперт.

При этом, по ее словам, соблюдение всех этих мер не гарантирует полной защиты от гриппа и ОРВИ в пик заболеваемости, но уменьшает шансы тяжелого течения болезни и снижает риск осложнений.

Коктейль вирусов: врачи рассказали об опасности заболеть сразу гриппом и ОРВИ
Медики объяснили, как возникает суперинфекция и как защититься от нее

Рост заболеваемости респираторными инфекциями осенью — это классическая ситуация, сказал «Известиям» врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

— Грипп, как правило, идет следом за обычными негриппозными возбудителями респираторных инфекций. Сейчас выявляются единичные случаи. Сезон гриппа еще не начался, — отметил он.

По словам специалиста, в Сибири количество респираторных инфекций с августа по октябрь текущего года увеличилось минимум в полтора раза.

Андрей Поздняков призвал вакцинироваться уже сейчас, до начала эпидсезона.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир