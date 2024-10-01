Болезненная пауза: рост заболеваемости ОРВИ ожидается в начале ноября

Низкий рост сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ связан с аномально теплой для осени погодой, полагают опрошенные «Известиями» инфекционисты. Роспотребнадзор сообщил, что за прошедшую неделю число заболевших увеличилось лишь на 1%. Больше всего случаев ОРВИ и гриппа зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Где превышен эпидпорог и ждать ли роста числа заболевших с приходом холодов — в материале «Известий».

Где превышен порог заболеваемости

За прошедшую неделю — с 23 по 29 сентября — количество заболевших гриппом и ОРВИ в России увеличилось всего на 1% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил 1 октября Роспотребнадзор. Всего сейчас зарегистрировано свыше 889 тыс. случаев острых респираторных инфекций.

Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах России, 16,2% заболевших гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

« В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, случаи выявления вируса гриппа единичны », — заявили в Роспотребнадзоре.

По данным НИИ гриппа, сейчас эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 20 и более процентов как минимум в 25 крупных российских городах.

Справка «Известий» Города, в которых, по данным Роспотребнадзора, значительно превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ: Барнаул, Брянск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Красноярск, Мурманск, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Севастополь, Симферополь, Ставрополь, Томск, Улан-Удэ, Уфа, Чита, Южно-Сахалинск.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в осенний период — закономерная история , рассказала «Известиям» доктор медицинских наук, терапевт и специалист по интегративной медицине Светлана Каневская.

— Дело в том, что летом, когда люди находятся в отпусках, они разобщены, — пояснила эксперт. — Кроме того, солнце убивает вирусы. Также в это время года люди часто уезжают на море, где соленый воздух, при котором вирусу сложнее размножаться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Специалист добавила, что похолодание способствует увеличению заболеваемости, и призвала одеваться по погоде, чтобы избежать переохлаждения.

— Переохлаждение — пусковой момент в снижении иммунитета. А на ослабленный иммунитет любой вирус очень легко присоединяется, — сказала она.

Когда ждать подъема заболеваемости

Судя по прогнозу погоды, переохлаждение, о котором предупреждают врачи, не грозит большинству россиян еще как минимум в течение всей ближайшей недели.

— В первые дни октября температура в Центральной России будет на 5–6 градусов выше нормы, — рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — Солнечные дни продлятся до четверга включительно, дневная температура может достигать плюс 22 градусов. При этом отмечается большая амплитуда суточных колебаний, ночью температура — плюс 3–8 градусов.

Эксперт добавил, что в Санкт-Петербурге, Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях, Башкирии, Татарстане и Оренбургской области уже сейчас есть заморозки, но дневная температура остается высокой. А вот на следующий неделе ждать 20-градусных температур уже не стоит, днем будет 11–16 градусов, отметил Роман Вильфанд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам эксперта, температура будет снижаться плавно, условий для сильных дождей тоже пока нет.

Погодные условия сейчас не способствуют активному размножению вирусов, рассказал «Известиям» врач-педиатр, инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

— Подъем заболеваемости стартует в конце октября — начале ноября, когда начнутся дожди, — отметил эксперт. — Следующий рост заболеваемости гриппом будет уже в декабре.

Как обновляются вакцины от гриппа

Сезонный подъем заболеваемости регистрируется каждый год на протяжении нескольких последних десятилетий, рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова. Но в постпандемийный период в распоряжении врачей появились более точные и современные тест-системы, которые позволяют точно определить вирус, напомнила она.

В структуре диагностированных респираторных заболеваний сейчас преобладают парагрипп, риновирус, бокавирус и другие негриппозные респираторные инфекции, рассказала «Известиям» врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

— А об эпидемии гриппа пока говорить не приходится, — подчеркнула эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Екатерина Демьяновская также отметила, что текущая заболеваемость не превышает показатели прошлого года.

— Вероятно, это связано с тем, что были жаркое лето и теплый сентябрь, а в теплое время заболеваемость ОРВИ заметно ниже, — добавила эксперт. — А в прошлом году холодный сезон наступил чуть раньше, поэтому раньше начала расти заболеваемость.

Екатерина Демьяновская подчеркнула, что основная мера профилактики гриппа — вакцинация.

— Вакцины обновляются ежегодно, чтобы учитывать актуальные особенности популяции и мутации вируса, — пояснила эксперт. — Иммунизация помогает снизить риск заболевания и, даже если заражение произойдет, уменьшить тяжесть симптомов и риск опасных осложнений. Сделать вывод о том, насколько верно ВОЗ спрогнозировала поведение вируса и насколько верны ее рекомендации по составу вакцин, можно будет в ноябре–декабре.

По данным Роспотребнадзора, сейчас от гриппа привились уже почти 26,2 млн россиян.

Екатерина Демьяновская также отметила, что риск заболеть ниже у людей с хорошим общим состоянием здоровья и высоким базовым иммунитетом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Кроме того, чтобы снизить вирусную нагрузку, важно как можно чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку. Например, мыть пол и протирать пыль, — добавила эксперт.

При этом, по ее словам, соблюдение всех этих мер не гарантирует полной защиты от гриппа и ОРВИ в пик заболеваемости, но уменьшает шансы тяжелого течения болезни и снижает риск осложнений.

Рост заболеваемости респираторными инфекциями осенью — это классическая ситуация, сказал «Известиям» врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

— Грипп, как правило, идет следом за обычными негриппозными возбудителями респираторных инфекций. Сейчас выявляются единичные случаи. Сезон гриппа еще не начался, — отметил он.

По словам специалиста, в Сибири количество респираторных инфекций с августа по октябрь текущего года увеличилось минимум в полтора раза.