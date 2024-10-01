Болезненная пауза: рост заболеваемости ОРВИ ожидается в начале ноября
Низкий рост сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ связан с аномально теплой для осени погодой, полагают опрошенные «Известиями» инфекционисты. Роспотребнадзор сообщил, что за прошедшую неделю число заболевших увеличилось лишь на 1%. Больше всего случаев ОРВИ и гриппа зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Где превышен эпидпорог и ждать ли роста числа заболевших с приходом холодов — в материале «Известий».
Где превышен порог заболеваемости
За прошедшую неделю — с 23 по 29 сентября — количество заболевших гриппом и ОРВИ в России увеличилось всего на 1% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил 1 октября Роспотребнадзор. Всего сейчас зарегистрировано свыше 889 тыс. случаев острых респираторных инфекций.
Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах России, 16,2% заболевших гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
«В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, случаи выявления вируса гриппа единичны», — заявили в Роспотребнадзоре.
По данным НИИ гриппа, сейчас эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 20 и более процентов как минимум в 25 крупных российских городах.
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в осенний период — закономерная история, рассказала «Известиям» доктор медицинских наук, терапевт и специалист по интегративной медицине Светлана Каневская.
— Дело в том, что летом, когда люди находятся в отпусках, они разобщены, — пояснила эксперт. — Кроме того, солнце убивает вирусы. Также в это время года люди часто уезжают на море, где соленый воздух, при котором вирусу сложнее размножаться.
Специалист добавила, что похолодание способствует увеличению заболеваемости, и призвала одеваться по погоде, чтобы избежать переохлаждения.
— Переохлаждение — пусковой момент в снижении иммунитета. А на ослабленный иммунитет любой вирус очень легко присоединяется, — сказала она.
Когда ждать подъема заболеваемости
Судя по прогнозу погоды, переохлаждение, о котором предупреждают врачи, не грозит большинству россиян еще как минимум в течение всей ближайшей недели.
— В первые дни октября температура в Центральной России будет на 5–6 градусов выше нормы, — рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — Солнечные дни продлятся до четверга включительно, дневная температура может достигать плюс 22 градусов. При этом отмечается большая амплитуда суточных колебаний, ночью температура — плюс 3–8 градусов.
Эксперт добавил, что в Санкт-Петербурге, Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях, Башкирии, Татарстане и Оренбургской области уже сейчас есть заморозки, но дневная температура остается высокой. А вот на следующий неделе ждать 20-градусных температур уже не стоит, днем будет 11–16 градусов, отметил Роман Вильфанд.
По словам эксперта, температура будет снижаться плавно, условий для сильных дождей тоже пока нет.
Погодные условия сейчас не способствуют активному размножению вирусов, рассказал «Известиям» врач-педиатр, инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.
— Подъем заболеваемости стартует в конце октября — начале ноября, когда начнутся дожди, — отметил эксперт. — Следующий рост заболеваемости гриппом будет уже в декабре.
Как обновляются вакцины от гриппа
Сезонный подъем заболеваемости регистрируется каждый год на протяжении нескольких последних десятилетий, рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова. Но в постпандемийный период в распоряжении врачей появились более точные и современные тест-системы, которые позволяют точно определить вирус, напомнила она.
В структуре диагностированных респираторных заболеваний сейчас преобладают парагрипп, риновирус, бокавирус и другие негриппозные респираторные инфекции, рассказала «Известиям» врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
— А об эпидемии гриппа пока говорить не приходится, — подчеркнула эксперт.
Екатерина Демьяновская также отметила, что текущая заболеваемость не превышает показатели прошлого года.
— Вероятно, это связано с тем, что были жаркое лето и теплый сентябрь, а в теплое время заболеваемость ОРВИ заметно ниже, — добавила эксперт. — А в прошлом году холодный сезон наступил чуть раньше, поэтому раньше начала расти заболеваемость.
Екатерина Демьяновская подчеркнула, что основная мера профилактики гриппа — вакцинация.
— Вакцины обновляются ежегодно, чтобы учитывать актуальные особенности популяции и мутации вируса, — пояснила эксперт. — Иммунизация помогает снизить риск заболевания и, даже если заражение произойдет, уменьшить тяжесть симптомов и риск опасных осложнений. Сделать вывод о том, насколько верно ВОЗ спрогнозировала поведение вируса и насколько верны ее рекомендации по составу вакцин, можно будет в ноябре–декабре.
По данным Роспотребнадзора, сейчас от гриппа привились уже почти 26,2 млн россиян.
Екатерина Демьяновская также отметила, что риск заболеть ниже у людей с хорошим общим состоянием здоровья и высоким базовым иммунитетом.
— Кроме того, чтобы снизить вирусную нагрузку, важно как можно чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку. Например, мыть пол и протирать пыль, — добавила эксперт.
При этом, по ее словам, соблюдение всех этих мер не гарантирует полной защиты от гриппа и ОРВИ в пик заболеваемости, но уменьшает шансы тяжелого течения болезни и снижает риск осложнений.
Рост заболеваемости респираторными инфекциями осенью — это классическая ситуация, сказал «Известиям» врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
— Грипп, как правило, идет следом за обычными негриппозными возбудителями респираторных инфекций. Сейчас выявляются единичные случаи. Сезон гриппа еще не начался, — отметил он.
По словам специалиста, в Сибири количество респираторных инфекций с августа по октябрь текущего года увеличилось минимум в полтора раза.
Андрей Поздняков призвал вакцинироваться уже сейчас, до начала эпидсезона.