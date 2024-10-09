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Врач рассказала о пользе меда и противопоказаниях к употреблению

Врач Губанова: мед укрепляет нервную систему и улучшает здоровье кишечника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Мед — продукт, широко используемый в разных сферах. Гастроэнтеролог, врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Ирина Губанова рассказала «Известиям» о том, в чем заключается его польза, как выбрать качественный и кому он противопоказан.

«Мед является источником витаминов группы В, С, содержит большое количество минералов: железо, кальций, фосфор, натрий, калий, магний, цинк. Также в меде содержатся флавоноиды, органические кислоты и антиоксиданты. Комплекс этих веществ благотворно сказывается на состоянии организма в целом, улучшает микроциркуляцию, способствует снижению артериального давления, положительно влияет на нервную систему, обладает успокаивающим эффектом», — сообщила она.

Специалист отметила, что у меда есть противовоспалительные, антибактериальные свойства, поэтому его активно применяют при простудных заболеваниях. К тому же он смягчает раздражение в горле при кашле.

«Мед благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт: способствует заживлению слизистой при воспалении и микроповреждениях, и обладает пребиотическим потенциалом, то есть создает благоприятные условия для роста и размножения полезных бактерий кишечника. Кроме того, компоненты, входящие в состав меда, способствуют поддержанию функций иммунной системы», — уточнила врач.

По ее словам, в косметологии мед известен как питательное и увлажняющее средство, способствующее улучшению цвета кожи и повышению ее эластичности, применяется в составе кремов для лечения кожных заболеваний.

Гастроэнтеролог пояснила, что его можно начинать давать детям после одного года при отсутствии аллергических реакций и желательно разводить в теплом молоке (одна столовая ложка на стакан молока), добавлять в творог или кашу.

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«Употребление меда необходимо исключить людям с сахарным диабетом, при аллергии на мед. С осторожностью нужно употреблять мед при аллергии на пыльцу, так как он содержит некоторое количество пыльцы. Сдав анализ на аллерген, можно точно узнать о наличии или отсутствии аллергии. Ограничить количество употребляемого меда необходимо людям с ожирением», — указала она.

Губанова подчеркнула, что в меде содержится большое количество фруктозы (33–42%) — самого сладкого из углеводов, в то время как сахар на 100% состоит из другого — сахарозы. Поскольку первый обладает более сладким вкусом, чем второй, в блюдах или напитках его потребуется меньше.

«Однако мед — высокоуглеводный продукт. Он очень калорийный: на 21 г меда (1 столовая ложка) приходится 64 ккал и около 17 г сахара. Так как мед является источником простых углеводов, частое его употребление может привести к развитию избыточной массы тела и последующего ожирения, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, неалкогольной жировой болезни печени.

Врач объяснила, что у меда очень высокий гликемический индекс, что способствует резкому повышению уровня глюкозы в крови после его употребления и быстрому наступлению чувства голода. В результате это приводит к приему большего количества пищи.

«Желательно приобретать мед непосредственно у известных производителей или в специализированных торговых точках. Необходимо обратить внимание на маркировку тары: на ней должен быть указан ГОСТ Р 51074, наименование организации, юридический адрес, вид меда (цветочный, падевый и др.), дата изготовления, сроки и условия хранения, масса. При вскрытии банки он должен быть без посторонних запахов, без признаков брожения. Засахаренный мед не является признаком испорченности, такой продукт не теряет полезных свойств», — заключила Губанова.

Ранее, 7 октября, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям» о пользе и вреде тыквы. По ее словам, овощ богата витаминами, которые способствуют улучшению зрения и пищеварения, а также замедлению старения. Говоря о вреде, биолог обратила внимание на то, что от частого и чрезмерного употребления тыквы могут окраситься склеры глаз и кожа. Людям, имеющим камни в желчном пузыре, также стоит избегать овоща, так как может начаться движение камней, добавила Лялина.

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