Мед и пламень: почему целебное лакомство нельзя нагревать

14 августа в нашей стране по традиции отмечается Медовый Спас. Издавна меду отводилось особое место в народной медицине. Этому природному лакомству приписывают множество полезных свойств — от противопростудных до омолаживающих. Однако даже при употреблении проверенного тысячелетиями продукта следует соблюдать осторожность и чувство меры. Почему специалисты не советуют кормить медом грудных младенцев и возлагать на него надежды в расчете на похудение — в материале «Известий».

Природное лекарство

Мед обладает неоспоримым множеством полезных свойств, а его лечебные свойства обусловлены содержанием в уникальном продукте флавоноидов и органических кислот, которые являются антиоксидантными соединениями. Об этом «Известиям» рассказала Ирина Елфимова, терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu. Также мед богат витаминами группы В, витаминами А, С, К, цинком, магнием, железом и другими нутриентами. Лакомство содержит натуральные сахара — фруктозу, глюкозу, мальтозу и сахарозу, а также воду и множество минералов (кальций, калий, железо, магний и натрий).

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова напомнила, что в состав меда входят пыльца и немного растительного белка. Польза пыльцы в том, что благодаря большому количеству калия она благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему человека, повышает иммунитет и даже помогает выровнять настроение при повышенной раздражительности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По словам Лушниковой, мед относится к легкоусвояемым углеводам, которые являются быстрым источником энергии — они резко повышают уровень сахара в крови. Но это происходит, только когда мед едят отдельно от основного приема пищи.

Народная медицина особенно ценит общеукрепляющие и противопростудные свойства меда. Врачи подтверждают, что в небольших количествах (1–2 чайные ложки) целебное лакомство действительно полезно при переутомлении, физических нагрузках или ослабленности организма после простудных заболеваний.

— Мед хорошо смягчает ночной кашель. Кроме того, он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, в частности снижает давление. В меде содержится триптофан — аминокислота, из которой образуется гормон мелатонин, отвечающий за крепкий сон. Целебный продукт обладает антисептическими и регенерирующими свойствами, поэтому способствует заживлению ран, — перечисляет Ирина Елфимова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ольга Лушникова дополняет, что болезненность раздраженного горла лучше всего снижают липовый, акациевый и гречишный мед. Доказана эффективность продукта пчеловодства при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности при воспалительных процессах, а также при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Мед — естественный пробиотик, содержащий некоторые штаммы лакто- и бифидобактерий. Опять же, в небольших количествах он благоприятно влияет на микробиом кишечника и на иммунитет в целом.

— Мед — натуральный антисептик. Таким свойством он обладает благодаря содержанию естественного антибиотика — пептида дефензин-1, а также фитонцидов, выделяемых растениями-медоносами (они защищают цветы от инфекционных болезней), и небольшого количества перекиси водорода, — рассказывает диетолог-терапевт.

Красота и молодость

Антибактериальные свойства сильнее выражены у темных сортов меда. Да и противостоящих старению антиоксидантов (например, флавоноидов и органических кислот) в темном меде содержится больше. Зато светлые сорта считаются менее калорийными.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

— Гречишный мед отличается более темным, насыщенным цветом (от темно-коричневого до черного), густой консистенцией и терпким вкусом. В нем высокое содержание витаминов и микроэлементов (в частности, железа), — рассказывает Ольга Лушникова.

Каштановый мед — отличный антиоксидант. Это продукт темно-коричневого цвета, у него слегка горьковатый вкус, с нотками танина. В составе этого лакомства много пыльцы, минеральных солей и фруктозы, которые положительно влияют на организм, особенно на мужскую репродуктивную систему.

— Дягилевый мед считается премиальным продуктом, обладающим редкими целебными свойствами. Он получил широкое распространение в косметологии, медицине и кондитерском искусстве. Этот сорт используется для устранения интоксикации, — продолжает Лушникова.

Считается, что дягилевый мед омолаживает кожу, борется с атеросклерозом и даже стимулирует рост у детей.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Один из самых распространенных сортов светлого меда — липовый. В народной медицине его наделяют активными антибактериальными и противовоспалительными свойствами, советуют применять при простуде. Считается, что этот продукт помогает выводить из организма токсины, укрепляет иммунитет и защищает клетки от старения.

Тем, кто страдает от бессонницы или головных болей, полезно обратить внимание на акациевый мед. Он хорош еще и тем, что не вызывает аллергии и обладает омолаживающими свойствами, потому что содержит витамины A, B, C и E.

Самый светлый мед — кипрейный. Растение, которое является медоносом для этого сорта, также именуют иван-чаем. Когда этот уникальный продукт начинает кристаллизоваться, то становится чисто-белым. За это кипрейный мед называют снежным. По вкусу и консистенции лакомство напоминает нежный крем или взбитые сливки, но ценят его не только за приятные органолептические свойства. Издавна кипрейный мед выручал при бессоннице, неврозах и даже использовался как средство для стабилизации артериального давления.

Надо знать меру

К распространенным мифам о меде врачи относят утверждение, что им можно без опаски заменять сладости. Тем, кто колеблется, что использовать в качестве подсластителя — мед или сахар, диетолог-терапевт предлагает сравнить соотношение макронутриентов в этих продуктах. Например, в столовой ложке меда содержится 64 ккал, 17,3 г углеводов (из них 17,25 г — это сахар), 0,06 г белка. А в столовой ложке сахара — примерно 80 ккал, 20 г углеводов (сахара), а белка нет совсем. Разница невелика.

С точки зрения диетолога-терапевта, не выдерживает критики утверждение, что мед лучше сахара именно благодаря фруктозе и что его якобы можно смело употреблять даже людям с ожирением и сахарным диабетом. Фруктоза действительно усваивается организмом несколько медленнее, чем глюкоза. Сначала она должна поступить в печень, где в несколько этапов превращается либо в глюкозу, либо в промежуточные продукты ее метаболизма. То есть на усвоение фруктозы организм тратит чуть больше энергии, чем на усвоение глюкозы.

— Но, во-первых, обычный сахар, сахароза, — это не глюкоза, а дисахарид, состоящий из моносахаридов глюкозы и фруктозы. В кишечнике сахароза быстро гидролизуется на глюкозу и всё ту же фруктозу. Дальше она, как и медовая фруктоза, направляется в печень, где с ней происходит ровно то же самое. А во-вторых, в меде, помимо фруктозы, есть и сахароза, и непосредственно глюкоза. В зависимости от сорта мед может обладать как низким (30), так и очень высоким гликемическим индексом (до 95), что недалеко от эталонного показателя чистой глюкозы (100), — предостерегает Ольга Лушникова.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Эксперт ссылается на научный опыт исследователей из Туринского университета. Ученые Раффаэлла Мастрокола и Мануэла Араньо пришли к выводу, что фруктоза наравне с глюкозой ускоряет процессы старения организма (из-за гликирования белков). По их мнению, именно росту потребления простых сахаров мы обязаны всплеском нейродегенеративных заболеваний.

— Наконец, худеть при помощи фруктозы и меда — плохая идея еще и потому, что они метаболизируются в печени и ускоряют производство организмом как собственно жира, так и липопротеинов очень низкой плотности (переносчиков плохого холестерина). Так что если мед чем-то и лучше сахара, то уж точно не наличием в нем фруктозы, — подытоживает Лушникова.

Таким образом, мед следует с осторожностью употреблять и людям, больным сахарным диабетом, и тем, кто страдает от повышенной массы тела. Избыток лакомства способствует ожирению, ведет к сахарному диабету и возникновению других нарушений, связанных с большой выработкой инсулина, предостерегает эксперт.

Фото: Global Look Press/West Coast Surfer

Кроме того, продукт пчеловодства может несколько снижать уровень артериального давления, поэтому гипотоникам следует быть осторожнее с природным лакомством. И конечно, необходимо знать, что мед способен вызывать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока.

— Чтобы удостовериться в безопасности и безвредности меда, перед применением нужно нанести небольшое количество на тыльную поверхность ладони или на запястье. Затем подождать 5–10 минут. Если мед не вызывает покраснения и раздражения на коже, то его можно смело употреблять, — разъясняет Ольга Лушникова.

Детская неожиданность

У меда имеется еще одно весьма важное противопоказание — детям в возрасте до года категорически нельзя давать это лакомство, потому что в нем могут находиться споры ботулизма. Они перевариваются в желудочно-кишечном тракте, только если уже сформированы естественные защитные механизмы: достаточная кислотность желудочного сока, секреторные иммуноглобулины и микробиом. Обычно это происходит к шестимесячному возрасту, но не у всех младенцев. Поэтому врачи настоятельно советуют соблюдать осторожность и не испытывать судьбу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Детский ботулизм развивается, в случае когда малыши проглатывают споры. Эти споры прорастают в кишечнике, а затем из них развиваются бактерии, которые выделяют токсины , — предостерегает Ольга Лушникова.