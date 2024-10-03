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СМИ узнали о штрафе Израиля из-за приостановки поставок авиабомб из США

WSJ: Израиль оштрафовали из-за приостановки поставки авиабомб из США в мае
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Фото: commons.wikimedia.org
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США в мае не уведомили Израиль о приостановке уже оплаченных поставок авиабомб на фоне опасения начала операции в Рафахе на юге сектора Газа, после чего израильской стороне пришлось выплачивать штраф в $35 тыс. ежедневно. Об этом 3 октября сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленные лица.

«Они остановили поставку, которая была одобрена конгрессом и оплачена Израилем. Каждый день, когда боеприпасы находились на судне без перемещений, мы в государстве Израиль платили штраф в размере $35 тыс.», — сказал один из израильских чиновников.

Уточняется, что правительство не было заранее проинформировано о том, что поставки авиабомб остановлены. Собеседник издания подчеркнул, что государство узнало об этом только из-за необходимости выплатить штраф.

О прекращении поставки артиллерийских снарядов и авиационных бомб Израилю в случае вторжения на территорию Рафаха на юге сектора Газа президент США Джо Байден предупредил 8 мая в интервью для телеканала CNN. На следующий день, 9 мая, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал о приостановке передачи Израилю 3,5 тыс. бомб по инициативе Белого дома.

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2 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил Израиль о более сильном ответе в случае эскалации конфликта. По его словам, Тегеран намерен предотвратить целенаправленное распространение Израилем кризиса в регионе. В связи с этим Пезешкиан призвал США и страны Европы также помешать Израилю в этом. Тогда же постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани указал на понимание Израилем только языка силы.

Иран нанес ракетный удар по территории Израиля во вторник, 1 октября. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также он назвал атаку Ирана неудачной.

До этого, 26 сентября, президент Палестины Махмуд Аббас призвал прекратить геноцид мирного населения в секторе Газа и снабжение Израиля оружием. Кроме того, он указал на необходимость ввести санкции против Израиля, а также исключить его из Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее, 18 сентября, ГА ООН приняла резолюцию, потребовав от Израиля исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и освободить их не позднее чем через год с момента одобрения документа. Резолюция была принята 124 голосами за, 14 стран проголосовали против, а 43 воздержались. Уточняется, что документ носит рекомендательный, а не обязывающий характер.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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