Президент Ирана предупредил Израиль о более сильном ответе в случае эскалации

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил Израиль о более сильном ответе в случае эскалации конфликта. Об этом 2 октября сообщило агентство ISNA.

«Мы ни в коем случае не ищем войны. С самого начала я пытался сказать, что мы ищем мира и спокойствия, но Израиль убил нашего гостя в Тегеране. Нам сказали, что если подождем, то мы сможем установить мир. Если вы столкнетесь, мира не будет. Мы ждали ради мира, но Израиль стал более настойчивым, и нам пришлось ответить. Если Израиль сейчас будет действовать по-другому, мы дадим более сильный ответ», — приводит агентство заявление президента.

По его словам, Тегеран намерен предотвратить целенаправленное распространение Израилем кризиса в регионе. В связи с этим Пезешкиан призвал США и страны Европы также помешать Израилю в этом.

«Израиль должен остановить жестокую войну против сектора Газа, Западного берега реки Иордан, а также Ливана», — заключил президент Ирана.

В этот же день постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани указал на понимание Израилем только языка силы. Он отметил, что Иран последовательно выступает за мир и стабильность в Ближневосточном регионе и призывает к немедленному прекращению огня, принятию мер для недопущения жертв среди гражданского населения.

1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также он назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.