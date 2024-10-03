МИД Мексики призвал своих граждан покинуть территорию Ирана и Израиля

МИД Мексики в среду, 2 октября, призвал граждан страны незамедлительно покинуть территорию Ирана и Израиля из-за эскалации напряженности между Тегераном и Тель-Авивом.

«Учитывая недавнюю эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока и возросший уровень риска, МИД Мексики призывает мексиканцев, находящихся в Иране и Израиле, немедленно рассмотреть возможность переезда в более безопасные места доступными коммерческими способами», — говорится в сообщении министерства в соцсети Х (бывш. Twitter).

Мексика также призвала стороны к «деэскалации конфликта на Ближнем Востоке».

Ранее в этот день СМИ сообщили, что Израиль готовит ответный удар по Ирану в ближайшие дни. Сообщается, что удар будет нацелен на нефтедобывающие и другие стратегические объекты, расположенные на территории противника.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в ЦАХАЛ отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.