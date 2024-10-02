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СМИ сообщили о подготовке Израилем ответных ударов по Ирану

Axios: Израиль нанесет существенный ответный удар по Ирану в ближайшие дни
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Израиль нанесет существенный ответный удар по Ирану в ближайшие дни. Об этом в среду, 2 октября, сообщает Axios.

Согласно данным портала, удар будет нацелен на нефтедобывающие и другие стратегические объекты, расположенные на территории Ирана. Власти Израиля рассмотрят различные варианты ответа на действия Тегерана.

«У нас есть большой вопрос относительно того, как иранцы отреагируют на атаку, но мы принимаем во внимание возможность того, что они пойдут ва-банк, и это будет совсем другая игра», — говорится в публикации.

Кроме того, стало известно, что Израиль может попытаться уничтожить системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана. Однако подобных решений пока не было принято.

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Ранее, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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