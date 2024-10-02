Небензя назвал хамским решение Израиля объявить Гутерриша персоной нон грата

Решение Израиля объявить Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата является неслыханным и хамским, поэтому на него обязаны должным образом отреагировать все члены Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом 2 октября заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Сегодняшняя новость об объявлении Генерального секретаря ООН персоной нон грата в Израиле — это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам. Призываем членов Совета и членов ООН отреагировать на этот возмутительный шаг», — отметил он.

Небензя добавил, что все необходимые для этого инструментарии у СБ ООН имеются. Далее нужно только применить политическую волю. Он подчеркнул, что у России подобная воля есть, а вот есть ли она у членов органа организации, пока остается под вопросом.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер со своей стороны заявил, что Вашингтон также не считает шаг Израиля продуктивным.

В этот же день глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата и запретил въезд в страну. В заявлении министра говорится: «тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, не заслуживает права ступать на израильскую землю».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объявление Гуттериша персоной нон грата является суверенным правом Израиля, однако это не окажет помощи делу мира. Она добавила, что если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН заявить о ситуации на Ближнем Востоке, это США.

До этого, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также он назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.