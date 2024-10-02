Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили до 80 боевиков ВСУ ударом «Искандера» в Сумской области
Мир
Шор выразил уверенность в победе оппозиции на выборах в Молдавии
Общество
В Москве задержали двух адвокатов при получении взятки в 15 млн рублей
Мир
В Израиле заявили о ликвидации главы ячейки ХАМАС на Западном берегу
Мир
Посол Ирана заявил о готовности договора с РФ о всеобъемлющем сотрудничестве
Мир
В США признали превосходство России над Германией в сфере ВПК
Мир
СМИ узнали о желании 70% жителей Нью-Йорка отправить мэра города в отставку
Общество
Отопительный сезон в Москве начнется в понедельник
Мир
Лукашенко пригрозил войной за атаку на свой вертолет
Происшествия
Машина загорелась после столкновения на Киевском шоссе в Москве
Мир
Посол Ирана назвал израильскую систему ПРО «дырявой, как сеточка»
Общество
Население Донецка превысило 1 млн человек
Экономика
Цена нефти Brent впервые с конца августа превысила $79 за баррель
Мир
СМИ предрекли усиление миграционного кризиса в США из-за нехватки пограничников
Мир
Более 2 тыс. жителей Ливана погибли от ударов Израиля за год
Общество
В РФ создали правила верификации каналов в соцсетях с более чем 10 тыс. подписчиков
Мир
СМИ сообщили о намерении США добиться избрания нового президента Ливана
Наука и техника
Астронавт из США назвала привилегией полет с российскими космонавтами

Врач объяснил тягу к вредным продуктам

Врач Гинзбург: тяга к чипсам и булочкам обусловлена желанием получить радость
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Врач-диетолог, д.м.н. Михаил Гинзбург рассказал о причинах тяги к вредным продуктам. По его мнению, не стоит объяснять ее нехваткой важных веществ, которые организм якобы пытается восполнить сам.

В беседе с «Радио 1» в среду, 2 октября, врач отметил, что при дефиците некоторых биоактивных веществ возникает инверсия вкусов, когда хочется чего-то несъедобного. При возникновении таких неправильных вкусовых пристрастий следует обращать внимание и проводить анализы. Нехватка железа, которое плохо усваивается в организме, может быть причиной тяги к мясу.

По словам медика, обычная беседа с пациентом о его питании помогает выявить нехватку каких-то веществ в организме. Например, у него будет недостаточное потребление витамина С, если он пренебрегает овощами и ягодами. Витаминов группы В будет не хватать в случае, если в рационе мало орехов и круп. Недостаток бобовых и орехов может говорить о нехватке минерала селена. Его дефицит у людей старше 50 лет может ускорить развитие атеросклероза даже при отсутствии располагающих факторов.

Гинзбург отметил, что важно обращаться к врачам, которые помогут скорректировать питание, благодаря чему удастся избежать определенных проблем со здоровьем. Также можно принимать витаминно-минеральные комплексы, но тоже после консультации со специалистом.

Врач назвал нормальным желание съесть чипсы, булочки и другие вредные продукты, поскольку человеку хочется разнообразных вкусов, от которых можно получить радость и как бы награду за старания. Когда человек отказывает себе в еде, он рискует впасть в депрессию. Он подчеркнул, что откровенно вредные продукты никогда нельзя есть вместо еды.

В этот же день врач-эндокринолог Юргита Вараева рассказала сайту aif.ru о продуктах, которые помогут побороть тягу к сладкому. По ее словам, к ним относятся крупы, злаки, каши и цельнозерновой хлеб, а также фрукты, ягоды, мясо птицы, рыба, некоторые сорта сыров, соя, киноа, горький шоколад. Также для борьбы с такой к сладкому следует не допускать длительных периодов без еды. Кроме того, важно соблюдать режим сна и бодрствования, поддерживать физическую активность.

Попали под замес: как в России меняется мода на выпечку
И какие сладости с тестом становятся всё более популярными и почему

1 октября врач Ирина Никулина посоветовала есть свежие фрукты для борьбы с тягой к сладкому. Она указала на то, что необходимо на три-семь дней убрать сахар и подсластители, чтобы отойти от зависимости, уточняет RT.

27 сентября врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире телеканала «Россия 1» посоветовал включить в рацион блюда из печени, чтобы снизить тягу к сладким продуктам. По его словам, печень богата хромом. Его недостаток в организме как раз и вызывает необъяснимое желание употреблять сладости, отмечает 360.ru.

В ноябре прошлого года ученые из Сиднейского университета выяснили, что дефицит белка в рационе может привести к набору лишнего веса. Потребляя высокоуглеводную и жирную пищу, человек всё равно может испытывать чувство голода из-за недостатка белка, а его разбавление в рационе с большим содержанием жиров и углеводов, приводящее к повышенному потреблению энергии, называется белковым рычагом, отмечает ИА Регнум.

В июле эндокринолог Камиля Табеева рассказала, что для преодоления сахарной зависимости необходимо в первую очередь сдать анализы, высыпаться и заниматься спортом. Также важно проверить, нет ли в рационе дефицита углеводов, железа, витаминов группы В и других микроэлементов, пишет НСН.

В мае врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала постоянную тягу к сладкому предвестником серьезных заболеваний. По ее словам, в состоянии преддиабета и диабета в крови вырабатывается много инсулина, наблюдаются серьезные скачки глюкозы. Из-за этого человек чувствует головокружение, слабость и тошноту и ему хочется съесть сладкое, чтобы вернуться в стабильное состояние.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024