Врач объяснил тягу к вредным продуктам

Врач-диетолог, д.м.н. Михаил Гинзбург рассказал о причинах тяги к вредным продуктам. По его мнению, не стоит объяснять ее нехваткой важных веществ, которые организм якобы пытается восполнить сам.

В беседе с «Радио 1» в среду, 2 октября, врач отметил, что при дефиците некоторых биоактивных веществ возникает инверсия вкусов, когда хочется чего-то несъедобного. При возникновении таких неправильных вкусовых пристрастий следует обращать внимание и проводить анализы. Нехватка железа, которое плохо усваивается в организме, может быть причиной тяги к мясу.

По словам медика, обычная беседа с пациентом о его питании помогает выявить нехватку каких-то веществ в организме. Например, у него будет недостаточное потребление витамина С, если он пренебрегает овощами и ягодами. Витаминов группы В будет не хватать в случае, если в рационе мало орехов и круп. Недостаток бобовых и орехов может говорить о нехватке минерала селена. Его дефицит у людей старше 50 лет может ускорить развитие атеросклероза даже при отсутствии располагающих факторов.

Гинзбург отметил, что важно обращаться к врачам, которые помогут скорректировать питание, благодаря чему удастся избежать определенных проблем со здоровьем. Также можно принимать витаминно-минеральные комплексы, но тоже после консультации со специалистом.

Врач назвал нормальным желание съесть чипсы, булочки и другие вредные продукты, поскольку человеку хочется разнообразных вкусов, от которых можно получить радость и как бы награду за старания. Когда человек отказывает себе в еде, он рискует впасть в депрессию. Он подчеркнул, что откровенно вредные продукты никогда нельзя есть вместо еды.

В этот же день врач-эндокринолог Юргита Вараева рассказала сайту aif.ru о продуктах, которые помогут побороть тягу к сладкому. По ее словам, к ним относятся крупы, злаки, каши и цельнозерновой хлеб, а также фрукты, ягоды, мясо птицы, рыба, некоторые сорта сыров, соя, киноа, горький шоколад. Также для борьбы с такой к сладкому следует не допускать длительных периодов без еды. Кроме того, важно соблюдать режим сна и бодрствования, поддерживать физическую активность.

1 октября врач Ирина Никулина посоветовала есть свежие фрукты для борьбы с тягой к сладкому. Она указала на то, что необходимо на три-семь дней убрать сахар и подсластители, чтобы отойти от зависимости, уточняет RT.

27 сентября врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире телеканала «Россия 1» посоветовал включить в рацион блюда из печени, чтобы снизить тягу к сладким продуктам. По его словам, печень богата хромом. Его недостаток в организме как раз и вызывает необъяснимое желание употреблять сладости, отмечает 360.ru.

В ноябре прошлого года ученые из Сиднейского университета выяснили, что дефицит белка в рационе может привести к набору лишнего веса. Потребляя высокоуглеводную и жирную пищу, человек всё равно может испытывать чувство голода из-за недостатка белка, а его разбавление в рационе с большим содержанием жиров и углеводов, приводящее к повышенному потреблению энергии, называется белковым рычагом, отмечает ИА Регнум.

В июле эндокринолог Камиля Табеева рассказала, что для преодоления сахарной зависимости необходимо в первую очередь сдать анализы, высыпаться и заниматься спортом. Также важно проверить, нет ли в рационе дефицита углеводов, железа, витаминов группы В и других микроэлементов, пишет НСН.

В мае врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала постоянную тягу к сладкому предвестником серьезных заболеваний. По ее словам, в состоянии преддиабета и диабета в крови вырабатывается много инсулина, наблюдаются серьезные скачки глюкозы. Из-за этого человек чувствует головокружение, слабость и тошноту и ему хочется съесть сладкое, чтобы вернуться в стабильное состояние.