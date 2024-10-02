Небензя заявил о беспомощном наблюдении СБ ООН за конфликтом на Ближнем Востоке

Совет Безопасности (СБ) ООН беспомощно наблюдает за тем, как Ближний Восток скатывается в пучину новой войны. Такое заявление 2 октября сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«К сожалению, Ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет Безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим», — сказал он на заседании СБ по конфликту на Ближнем Востоке.

Он отметил, что Россия решительно осуждает нападение Израиля на Ливан и требует прекращения огня.

Кроме того, постпред РФ при ООН заявил, что Израиль строит планы по разжиганию конфликта между Ираном и США.

Ранее в этот день Military Watch Magazine сообщил, что полученные Израилем повреждения от ракетных атак со стороны Ирана могут поспособствовать прекращению наступления государства на территорию Ливана. Ожидается, что ответный удар Израиля поднимет моральный дух его противников по всему региону.

В этот же день радиостанция Israel National New сообщала, что в результате атаки Ирана на Израиль было повреждено около 100 домов в городе Ход-ха-Шарон.

1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также он назвал атаку неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.