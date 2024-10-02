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СМИ сообщили о возможном срыве планов Израиля по Ливану из-за атаки со стороны Ирана

MWM: удар Ирана по Израилю может положить конец военной операции в Ливане
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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Полученные Израилем повреждения от баллистических ракетных атак со стороны Ирана могут поспособствовать прекращению наступления государства на территорию Ливана. Об этом 2 октября пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Баллистические ракетные удары по израильским авиабазам Хацерим и Неватим, на которых размещались все истребители-невидимки F-35 и F-15, поставили под вопрос способность Израиля продолжать военную операцию в Ливане. Это связано с тем, что самолеты такого типа обеспечивают высокий уровень осведомленности и эффективно поражают наземные цели со сложными укреплениями, такими как у шиитского движения «Хезболла», указывает издание.

Иранские источники сообщают, что одну из баз разрушили полностью. Кроме того, армия страны нанесла удары по скоплениям израильских войск, большому количеству танков и бронетехники.

При этом ожидается, что если Израиль нанесет ответный удар, то это поднимет моральный дух его противников по всему региону. На данный момент среди них «Хезболла» в Ливане, различные группы ополченцев в Ираке, а также палестинское радикальное движение ХАМАС.

Персидский гамбит: к чему приведет ответный удар Ирана по Израилю
И стоит ли ожидать начала большой войны на Ближнем Востоке

Ранее в этот день радиостанция Israel National New сообщала, что в результате атаки Ирана на Израиль было повреждено около ста домов в городе Ход-ха-Шарон.

1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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