Минобороны РФ показало кадры уничтожения САУ «Гвоздика» ВСУ под Харьковом
Минобороны России опубликовало в среду, 2 октября, кадры объективного контроля уничтожения самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
«В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск «Запад» выявили позицию самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» ВСУ в лесополосе», — говорится в сообщении ведомства.
После определения и подтверждения местонахождения 122-мм САУ 2С1 противника объект был уничтожен. Уточняется, что российская армия нанесла удар при помощи беспилотника.
На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдается взрыв и пожар на позиции самоходной артиллерийской установки.
В этот же день ВС РФ уничтожили до 60 человек руководящего состава 37-й бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины (ВМСУ) при ударе по Херсонской области.
Ранее, 30 сентября, ВС РФ нанесли удар по группе пехоты украинской армии в районе города Волчанска в Харьковской области барражирующим боеприпасом «Ланцет».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».