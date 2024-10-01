ВС РФ уничтожили до 60 человек руководства ВМСУ при ударе по Херсонской области
При ударе по зданию в Херсонской области российской армией были уничтожены до 60 человек руководящего состава 37-й бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины (ВМСУ). Об этом 1 октября сообщили в Минобороны России.
Также ведомство показало кадры нанесения удара с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по зданию, где проходило совещание руководства.
«В результате удара уничтожено: микроавтобус — 3 единицы, легковая автомобильная техника — 12 единиц, до 60 человек руководящего состава», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в этот день подразделения российской группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области. Также в этот день группировка войск «Центр» взяла под контроль Крутой Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Накануне, 30 сентября, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по группе пехоты украинской армии в районе города Волчанска в Харьковской области барражирующим боеприпасом «Ланцет».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».