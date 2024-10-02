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Microsoft сняла с продажи очки дополненной реальности

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Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Berg
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Корпорация Microsoft прекратила производство и продажу очков дополненной реальности HoloLens 2. Об этом сообщило издание Gizmodo.

«У любого, кто всё еще владеет одной из гарнитур HoloLens 2, есть еще несколько лет, прежде чем Microsoft прекратит отправлять обновления», — пишет издание 1 октября.

Получать обновления гарнитура будет до 2027 года. К 2028 году устройства дополненной реальности корпорации перестанут поддерживаться. При этом, обновления оригинальной HoloLens 2016 года будут прекращены после 10 декабря 2024 года.

В материале уточняется, что разработка была представлена как бизнес-устройство, а не гарнитура ежедневного пользования для «обычных людей».

Кроме того, сообщается, что в течение нескольких последних лет компания Microsoft работала над созданием HoloLens 3. Однако теперь выпуска новой модели не предвидится.

Теперь от HoloLens останется интегрированная система визуального дополнения IVAS. Этот проект корпорации направлен на создание очков дополненной реальности для армии США. По данным Gizmodo, у Microsoft есть 10-летний контракт на сумму порядка $2,2 млрд с американской армией на разработку гарнитуры. Подчеркивается, что армия США планирует провести испытание гарнитуры в 2025 году.

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Ранее в этот день стало известно о запуске Microsoft крупнейшего за два года обновления для операционной системы Windows 11. По информации инсайдеров, Microsoft хотела выпустить Windows 12 в конце 2024 года, но отказалась от этой идеи в пользу крупного обновления.

Также в этот день агентство Bloomberg сообщило о планах компании Apple в начале 2025 года выпустить iPhone SE с функцией Face ID вместо кнопки «Домой». Отмечается, что данное обновление будет первым крупным обновлением iPhone SE с 2022 года, когда Apple добавила в устройство возможность поддерживать сети 5G.

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