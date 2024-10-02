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Microsoft выпустила крупнейшее за два года обновление для Windows 11

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Корпорация Microsoft выпустила крупнейшее за два года обновление для операционной системы Windows 11. Об этом во вторник, 1 октября, сообщило издание ArsTechinica.

Обновление версии 24H2 считают крупнейшим с момента выхода 22H2 в 2022 году. По информации инсайдеров, Microsoft хотела выпустить Windows 12 в конце 2024 года, но отказалась от этой идеи в пользу крупного обновления.

Свежая версия получила обновленный режим энергосбережения, поддержку Wi-Fi 7, возможность передачи со скоростью до 80 гигабайт в секунду через разъемы USB4 2.0, а также панель быстрых настроек и другие возможности.

Кроме того, продвинутые компьютеры Copilot+, в которые встроены оперативная память от 16 гигабайт и выделенный нейропроцессор, смогут пользоваться новыми функциями искусственного интеллекта (ИИ). Это повышенное разрешение, возможность использования нейросетей в редакторе Paint, а также приложение Recall.

В издании заявили, что новая версия операционной системы уже доступна для ряда пользователей. Доступ к «бете» обновления разработчики получили уже в мае, а владельцы компьютеров, входящих в программу Copilot+, имели ранний доступ к ИИ-функциям.

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Ранее, 23 августа, издание Neowin сообщило, что Microsoft уберет из будущей версии Windows «панель управления», которая появилась в 1985 году с выходом Windows 1.0. Считается, что в компании намерены заменить 40-летний компонент приложением «параметры». Благодаря нововведению пользователи смогут вносить изменения в настройки системы. Когда именно этот раздел пропадет из Windows, не сообщается.

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