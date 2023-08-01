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ПК, Windows: в России растет спрос на пиратские версии этой ОС

Почему пользователи покупают всё больше компьютеров без операционной системы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Российские пользователи портативных ПК массово переходят на пиратскую Windows. В январе–апреле 2023 года более 20% ноутбуков в стране продавалось без предустановленной операционной системы, а годом ранее их доля не превышала 9%, говорится в отчете компании — партнера нескольких производителей электроники. Это значит, что легальным версиям Windows, предустановленным на лэптопы, пользователи предпочитают контрафактные — их инсталляции комфортнее, дешевле, а главное, безопаснее, отмечают эксперты по борьбе с пиратством.

Тьма в «окошках»

В российской рознице в январе–апреле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го почти вдвое выросла доля ноутбуков, продающихся без операционных систем. Об этом говорится в отчете компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились «Известия». Его подлинность подтвердил сотрудник одного из российских дистрибьюторов. Если за первые четыре месяца прошлого года на долю таких гаджетов пришлось 9,1% продаж лэптопов, то за аналогичный период 2023-го уже более 20,7%, говорится в документе.

В абсолютном выражении продажи «пустых» ПК выросли на 91%, девайсов с Windows — сократились на 18%, а с операционной системой Microsoft DOS — на 56%, подсчитали его авторы. Примерно на четверть снизилась реализация портативных ПК под MacOS и Linux, отмечено в отчете.

Магазин
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Всего за первые четыре месяца 2023 года в РФ было продано чуть более 1 млн ноутбуков против 1,2 млн штук за тот же период 2022-го, говорится в документе.

Производители и продавцы техники действительно поставляют всё больше ноутбуков и компьютеров без предустановленных операционных систем, подтвердили в пресс-службе Wildberries.

Такая продукция востребована у технически подкованных покупателей и представителей IT-профессий, которые и ранее предпочитали самостоятельно устанавливать на собственные ноутбуки и компьютеры наиболее удобное для себя программное обеспечение и операционные системы, — отмечают в пресс-службе маркетплейса.

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Фактически речь идет о росте спроса на пиратские версии Windows, утверждают другие участники рынка.

Спрос на ноутбуки без операционных систем действительно вырос. Связано это с более низкой стоимостью таких устройств. Разница между одной и той же моделью ноутбука с ОС и без нее составляет 5–7 тыс. рублей, а на сэкономленные деньги покупатели приобретают нелегальные ключи за 500–1000 рублей, — отметил руководитель направления «Ноутбуки и ПК» ГК «F+ tech | Марвел» Андрей Латышев.

По его словам, можно констатировать, что идет установка нелицензионных версий ОС и рост пиратства. Это привело к появлению новой проблемы, связанной с тем, что далеко не все конечные пользователи могут самостоятельно установить Windows и необходимые драйвера на «чистые» ноутбуки, отмечается резкий рост возвратов таких устройств, купленных на маркетплейсах, добавляет Андрей Латышев.

ПК, Windows
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас ставить нелегальную Windows стало дешевле, комфортнее, а главное, безопаснее, отметил президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин. После прекращения работы Microsoft в России сложилась абсурдная ситуация, когда легальная версия Windows недоступна — официально зарегистрированная в РФ версия, с точки зрения американской корпорации, становится нелегальной. А потому не получает ни поддержки, ни обновлений, отмечает эксперт.

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В то же время на многих пиратских ресурсах можно купить ключ доступа за $3–4 и получать полноценные обновления и защиту при регистрации через VPN — серверы обновления там тоже, по сути, нелегальны, в то же время найденные уязвимости своевременно устраняются, указывает Юрий Злобин.

Западные компании своим недружественным отношением к российским пользователям сами поставили себя вне этических рамок. Многие пользователи в РФ приучились покупать легальное и стали считать покупку законного ПО этическим императивом, — отмечает Юрий Злобин. — Своими бездумными действиями западные компании разрушили сложившуюся ситуацию и теперь будут расплачиваться за это своей выручкой. Причем если не предпринять срочных действий по завоеванию симпатий российских пользователей, эта тенденция будет углубляться.

В «М.Видео–Эльдорадо» сохраняется возможность покупки лицензии Windows 11, отметил представитель объединенного ритейлера.

Магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дополнительно мы расширяем выбор отечественного ПО: доступны операционные системы РЕД ОС и Uncom OS на базе Linux, а также пакет офисных приложений «Р7-Офис». По итогам полугодия более чем втрое увеличился интерес к российскому софту для ПК, — утверждает он.

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С чистого листа

На Ozon наблюдается рост доли ноутбуков без ОС на 11 п.п. по сравнению с прошлым годом, сегодня доля таких устройств составляет 35%, рассказал представитель маркеплейса.

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Рост можно связать с недоверием покупателей к Microsoft, который официально ушел из России и не оказывает сервисную поддержку клиентам. Также некоторые производители ноутбуков учитывают возможные санкционные риски при отгрузке в РФ устройств с Windows, активацию которых на территории страны компания может отследить. Поэтому для минимизации таких рисков вендоры всё больше предпочитают поставлять технику без предустановленной ОС, — отмечают в Ozon.

Официальные версии Windows покупателям приобретать вместе с ноутбуками бесполезно, но продвигать их нет смысла и продавцам гаджетов, говорит менеджер одного из вендоров. Он утверждает, что до ухода из РФ в прошлом году Microsoft платила как вендорам, так и ритейлерам бонусы за предустановку своей операционной системы на ПК. Теперь никаких выплат нет, а раз так, то зачем продавцам предлагать покупателям ноутбуки с предустановленной Windows, задается вопросом собеседник «Известий».

магазин
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Покупка ноутбука без операционной системы связана с несколькими факторами. Во-первых, растет уровень компьютерной грамотности граждан, и даже если взрослые члены семьи, приобретая ноутбук для себя, не всегда имеют навыки установки на него нужной ОС, то они могут обратиться к младшему поколению, которое этим навыком овладевает уже в школе, — говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Во-вторых, играет роль желание сэкономить: реальные доходы домохозяйств снижаются уже много лет подряд, и в этих условиях выбор между тем, платить ли за установленную ОС дополнительные 5–10% от стоимости устройства или нет, даже не рассматривается, указывает юрист. Ритейлеры же со своей стороны хотят сдержать рост цен и потому завозят всё больше устройств без предустановленного софта — спрос рождает предложение, отмечает он.

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По мнению эксперта, впоследствии власти введут обязательную предустановку отечественных операционных систем на продаваемые ПК. При этом их цена возрастет, а пользователь в случае ненадобности будет вынужден заниматься удалением этих программ и установкой вручную тех, к которым привык, заключил он.

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