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Загрузка совершена: лицензионный софт Intel снова можно скачать в России

Почему покинувшая страну компания решила облегчить жизнь российским пользователям
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Компания Intel открыла доступ к загрузке софта для своей продукции клиентам из России, выяснили «Известия». Эта опция была заблокирована с 25 февраля 2022 года. Пользователи из РФ были вынуждены искать драйверы и программное обеспечение корпорации на торрент-трекерах и форумах — это несло риски получить софт, зараженный вирусами. При этом о возвращении Intel на российский рынок речи не идет — американский офис компании подтвердил «Известиям», что официальные поставки и все коммерческие операции в РФ свернуты. Вся новая продукция Intel попадает в Россию исключительно по схеме параллельного импорта, констатировали ритейлеры.

В открытом доступе

Компания Intel открыла российским пользователям доступ к скачиванию программного обеспечения для своих процессоров, выяснили «Известия». Страница софта на официальном сайте корпорации снова загружается без VPN. Установить драйверы можно к любой продукции фирмы.

У корреспондента «Известий» получилось скачать драйверы сразу с нескольких ПК. В частности, для загрузки доступно приложение Intel Driver & Support Assistant, предназначенное для автоматического обновления ПО для процессоров компании в операционных системах Windows 7 и более поздних версиях.

Загрузка совершена
цпу процессор интел intel
Фото: unsplash.com/@christianw

— Официальный сайт компании действительно открывается в России, — подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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Intel запретил пользователям с российскими IP-адресами доступ к своему порталу 25 февраля 2022 года. Нынешняя разблокировка может быть связана с тем, что под ограничения попадали не только российские граждане и фирмы, но и офисы зарубежных компаний, которые работают в России. Это мешало выполнять коммерческие обязательств Intel по отношению к ним, предположил генеральный директор компании Digital Consulting Solutions Александр Скоморохин.

В отсутствие возможности загружать ПО с официального сайта Intel, пользователи были вынуждены искать его на других порталах, например торрент-трекерах или специализированных форумах.

— Загрузка ПО с других порталов может быть небезопасной, например содержать вирусы, те же трояны, — сказал главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов. — Возможность скачивать софт с официального сайта — хорошая новость для тех, кто не мог установить его ранее.

Кроме того, при загрузке со сторонних источников есть риск скачать не то ПО, которое подходит для конкретного компьютера. В результате этого у пользователей может сложиться впечатление, что компания производит нестабильно работающие продукты, что вредит ее репутации, отметил эксперт.

Загрузка совершена
intel интел
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Thiago Prudencio
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Ранее «Известия» писали, что Microsoft открыла доступ к установке Windows частным пользователям из России. Скачать можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7.

Решения американских корпораций стоит рассматривать в одном русле — «компании смотрят друг на друга и поэтапно снимают те ограничения, которые вредят их бизнесу», считает Эльдар Муртазин.

— Корпорации из США тесно связаны друг с другом. Операционная система Windows 11 более требовательна к «железу», и если бы Intel по-прежнему ограничивала доступ к своему софту, пользователи из России менее охотно переходили бы на новую версию ОС от Microsoft, — подтвердил эту логику событий Евгений Харитонов.

Параллельный процессор

Возобновление доступа к официальному сайту и открытие возможности загружать драйверы значительно облегчат жизнь пользователям, которые ранее не хотели приобретать продукцию компании из-за сложности с ее обслуживанием, сказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Однако в отношении РФ и Белоруссии по-прежнему действуют ограничения на поставку комплектующих.

— В феврале и марте 2022 года Intel приостановила все поставки клиентам в России и Белоруссии. В апреле 2022 года мы свернули все коммерческие операции в РФ, — сказала «Известиям» специалист по коммуникациям главного представительства компании Intel Эдди Барр.

Процессоры компании с тех пор ввозятся по схеме параллельного импорта, а также в составе готовых устройств, например ноутбуков.

Загрузка совершена
ноутбук мужчина силуэт
Фото: ТАСС/Александр Щербак
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— В целом российские покупатели могут свободно приобрести в магазинах самые последние версии чипов Intel, все новинки появляются достаточно оперативно, — отметил собеседник «Известий» в одном из крупных ИТ-дистрибьюторов.

В пресс-службе «Ситилинка» также подтвердили, что чипы компании поставляются через параллельный импорт.

— В краткосрочной перспективе Intel вряд ли вернется в Россию. Однако здесь больше проблем для корпоративных пользователей, нежели для обычных покупателей, — отметил IТ-эксперт Дмитрий Бевза. — В частности, корпоративным пользователям будут недоступны техподдержка, а также сертификация специалистов.

Но в случае возобновления официальных поставок компании будет достаточно легко вернуться на прежние позиции, полагает Денис Кусков. Пока отечественные разработчики чипов не готовы составить конкуренцию американской продукции, добавил он.

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