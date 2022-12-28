Загрузочный день: Windows вновь стал доступен для скачивания в России

Компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России, рассказали «Известиям» специалисты по программному обеспечению . По их словам, это существенно облегчит жизнь людям, которые ранее купили операционную систему и не могли ее загрузить. Windows же с торрент-трекеров могут содержать вирусы, предупредили эксперты. При этом коробочные версии операционной системы (ОС) по-прежнему поставляют на рынок по параллельному импорту, подтвердили ритейлеры. Источники в крупных IT-дистрибуторах сообщили, что магазины закупают такой софт в странах СНГ, чаще всего в Казахстане, поскольку корпорация поставляет туда русскоязычные версии программ.

Приоткрыли окна

Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows, выяснили «Известия». Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7 .

— Страница с загрузкой ОС действительно открывается в России. Скорее всего, это корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows, — отметил IT-эксперт Дмитрий Бевза.

У корреспондента «Известий» получилось скачать ОС с двух компьютеров. Доступен «помощник по установке Windows», который предназначен для обновления ПО, а также образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель .

Загрузочный день Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Возможность скачивания Windows — хорошая новость для тех, кто ранее не мог загрузить программное обеспечение и был вынужден пользоваться неавторизованными источниками доступа к ПО вроде торрент-трекеров. Такие сборки небезопасны и могут содержать, например, вирусы, встроенные в образ ОС, — подчеркнул генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится , пояснили специалисты. Из-за геоблокировки для пользователей из России была затруднена возможность легальной переустановки ОС на новое устройство или при замене жесткого диска, напомнил Дмитрий Бевза. Он отметил, что использование Windows частными лицами не подпадает ни под какие санкции.

— Поэтому предоставление пользователям, ранее купившим ПО, доступа к загрузке софта и обновлений — логичные действия, вытекающие из норм международного и российского права , — заключил коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.

В конце сентября «Известия» писали, что Microsoft заблокировала в России последнее обновление под номером 22H2 для Windows 11. При попытке открыть сайт с дистрибутивами ПО у пользователей открывалась пустая страница, нельзя было загрузить софт и с зарубежных версий сайта компании. Ограничения касались и обновлений — без использования VPN пользователи не могли узнать о их выходе, отмечали тогда эксперты.

«Известия» отправили запрос в Microsoft.

Загрузочный день Фото: Global Look Press/Ulrich Niehoff

Справка «Известий» В конце февраля США ввели санкции на поставку в Россию американских технологий, а Microsoft приостановила деятельность в РФ. Но Минфин США 8 апреля сообщил об отмене части ограничений. В частности, ведомство разрешило экспорт и продажу ПО напрямую или через другие страны. Однако в Microsoft, напротив, ужесточили политику в отношении России и запретили любую загрузку ПО с отечественных IP-адресов.

Параллельный софт

Сейчас операционная система Windows, которая продается в магазинах, активируется в России без использования VPN .

— Это поставки путем параллельного импорта, — рассказали в технической поддержке «Ситилинка».

В пресс-службе компании от комментариев отказались. В AllSoft, который был официальным дистрибутором Microsoft, не ответили на запрос «Известий».

— Сегодня сохраняется такая же ситуация, как и после начала СВО. Коробочные версии с лицензиями в магазинах ввезены либо по параллельному импорту, либо это «серые» версии , — сказал источник «Известий» в крупном IT-дистрибуторе.

Загрузочный день Фото: Global Look Press/Michael Weber

Русский язык при этом используется не только в РФ, но и в других странах, например в Казахстане. Поэтому многие коробочные версии и ключи Windows, которые сейчас продают отечественные ритейлеры, завезены оттуда , добавил источник. Это не корпоративное ПО, поэтому его могут использовать только частные лица, уточнил он.

— Microsoft не хочет полностью терять российский рынок, который был очень важен , — считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.