Софт из избы: в РФ начали продавать Windows для разработчиков обычным пользователям

Российские ритейлеры начали продавать версии Windows, официально предназначенные только для тех, кто профессионально занимается сборкой ПК . Как выясняли «Известия», при приобретении такого ключа у покупателей не спрашивают документы о том, являются ли они авторизованными специалистами по сборке компьютеров. Как утверждают юристы, это грубое нарушение лицензионного соглашения, а опрошенные эксперты добавляют, что такая версия операционной системы «привязывается» к компонентам устройства и перенести ее на новый девайс в дальнейшем не получится. Кроме того, некоторые магазины продают англоязычные версии ПО, и поменять язык у такой Windows нельзя.

Лицензионные проблемы

Несколько российских ритейлеров начали продавать OEM-версии (original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования) Windows . Официально они предназначены только для тех, кто занимается сборкой компьютеров . «Известия» обнаружили такое ПО в DNS, «Cитилинке», на «Яндекс Маркете» и WildBerries .

— Приобретение подобных лицензий, если пользователь не сборщик ПК, формально нарушает разрешенные пределы использования и, по сути, не дает права устанавливать Windows или любой другой продукт Microsoft, поскольку использование ПО на основании подобной лицензии несет риски обвинения по ст. 146 УК («Нарушение авторских и смежных прав» . — «Известия»), — рассказал главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов.

Софт из избы Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

«Известия» направили запрос в Microsoft.

В магазине DNS по телефону заверили корреспондента «Известий», что не просят у покупателей никакой дополнительной информации при продаже ПО . Так же ответили и в технической поддержке «Ситилинка». На WildBerries и «Яндекс Маркете» операционную систему тоже можно положить в корзину и оплатить без каких-либо подтверждений .

— У такого ПО есть пометка в названии товара: OEM или OEI (Original Equipment Installer — версия Windows, предназначенная исключительно для предустановки на устройство). Также в характеристиках товара мы дополнительно прописываем, что это версия для сборщиков систем, — подчеркнули в пресс-службе «Ситилинка».

Правообладатель лицензии не обращался в WildBerries по поводу нарушения его прав , сказали в пресс-службе маркетплейса. Там добавили: если это произойдет, товары оперативно снимут с продажи.

Софт из избы Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Представители «Яндекс Маркета» отказались от комментариев, в DNS не ответили на запрос «Известий».

Оконные различия

Всего существует три типа лицензий: OEM, FPP и ESD. Первый — для установки производителями оборудования, второй — для продажи копий операционных систем на физических носителях и последний — цифровые лицензии, сказала «Известиям» управляющий директор по стратегии и развитию R-Style Softlab Ольга Чебунина.

— При покупке OEM-версии операционной системы Windows пользователь фактически приобретает не право на использование копии программного обеспечения, а лишь технический ключ для активации . Поскольку эту версию предоставили производителю и юридически конкретный ключ — лицензионный лишь в случае его использования на устройстве производителя, который получил OEM-версию операционной системы, — сообщила она.

Как утверждают специалисты, у OEM-лицензии есть целый ряд ограничений для пользователя . Ее нельзя перенести на другой компьютер : лицензия может быть использована только в связке с оригинальным устройством. В отличие от некоторых других лицензий конечный пользователь не может передать ее другому человеку . И наконец, с ней невозможен даунгрейд — переход на более раннюю версию ПО , добавил Кирилл Ляхманов.

Софт из избы Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— В новых версиях дистрибутивов Windows 11 вход в учетную запись Microsoft из опционального превратился в обязательный — выбрать вариант «у меня нет интернета» и продолжить установку офлайн больше нельзя. Это означает, что она автоматически получает привязку к учетной записи (с почтой на домене @outlook.com, если мы говорим о домашнем использовании), которую пользователь ввел при первой установке OEM-Windows, — рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

«Отвязать» лицензию от учетной записи Microsoft нельзя — она останется зарезервирована за конкретным компьютером, добавил эксперт. Если пользователь решит заменить материнскую плату, Microsoft посчитает это заменой компьютера и лицензия деактивируется, сказал специалист. Этим она отличается от Retail-лицензии, которая также «привязывается» к учетной записи Microsoft, но уже допускает установку на любой Windows-компьютер — к примеру, ее можно удалить с настольного ПК и перенести на ноутбук, пояснил Евгений Харитонов.

— Также OEM-лицензия привязана к одному языку . И если пользователь, к примеру, купил англоязычную версию Windows, сменить язык на русский у него уже не получится, — предупредил IT-эксперт Дмитрий Бевза.