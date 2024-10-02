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Bloomberg сообщило о планах Apple выпустить iPhone SE с Face ID в 2025 году

Bloomberg: компания Apple выпустит iPhone SE с Face ID в начале 2025 года
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Фото: TASS/Zuma
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Компания Apple в начале следующего года планирует представить новый смартфон iPhone SE, в котором вместо кнопки «Домой» появится функция Face ID. Об этом 1 октября сообщает агентство Bloomberg.

«Apple планирует запуск производства нового iPhone SE в начале 2025 года. Он станет новым бюджетным смартфоном. Также компания представит обновленные модели iPad Air», — пишет обозреватель Марк Гурман.

Отмечается, что данное обновление будет первым крупным обновлением iPhone SE с 2022 года, когда Apple добавила в устройство возможность поддерживать сети 5G.

Для лучшей работы функции Face ID у смартфона будет экран от края до края, как у более дорогих моделей. Таким образом визуально он будет напоминать iPhone 14. Также анонсируется, что iPhone SE будет поддерживать передовые функции искусственного интеллекта (ИИ), похожие на те, что уже представлены в iPhone 16 и премиальных версиях iPhone 15.

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