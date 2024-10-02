Bloomberg сообщило о планах Apple выпустить iPhone SE с Face ID в 2025 году
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- Bloomberg сообщило о планах Apple выпустить iPhone SE с Face ID в 2025 году
Компания Apple в начале следующего года планирует представить новый смартфон iPhone SE, в котором вместо кнопки «Домой» появится функция Face ID. Об этом 1 октября сообщает агентство Bloomberg.
«Apple планирует запуск производства нового iPhone SE в начале 2025 года. Он станет новым бюджетным смартфоном. Также компания представит обновленные модели iPad Air», — пишет обозреватель Марк Гурман.
Отмечается, что данное обновление будет первым крупным обновлением iPhone SE с 2022 года, когда Apple добавила в устройство возможность поддерживать сети 5G.
Для лучшей работы функции Face ID у смартфона будет экран от края до края, как у более дорогих моделей. Таким образом визуально он будет напоминать iPhone 14. Также анонсируется, что iPhone SE будет поддерживать передовые функции искусственного интеллекта (ИИ), похожие на те, что уже представлены в iPhone 16 и премиальных версиях iPhone 15.
Ранее, 27 сентября, в «Яндекс Маркете» рассказали «Известиям», что цена на модели iPhone 16 снизилась на 8–10% с первоначального уровня. По прогнозам экспертов, стоимость на смартфоны может упасть еще примерно на 20% в первой половине октября.
До этого, 21 сентября, менеджер по развитию бизнеса в Pacific Studio Никита Смецкой сравнил для «Известий» новинку Apple iPhone 16 Pro с предыдущей версией iPhone 15 Pro. Он отметил, что у новой модели экран стал больше — 6,3 дюйма, кроме того, новый смартфон обладает чипом А18 Pro. По его мнению, единственным крупным изменением в дизайне и функционале смартфона стало то, что появилась новая кнопка под названием Camera Control.