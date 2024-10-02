Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР крупный схрон с оружием
Спецназ Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ России обнаружили и изъяли крупный схрон с оружием в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Информация о возможном тайнике с оружием, боеприпасами и взрывчаткой на окраине населенного пункта поступила от управления ФСБ по Федеральной службе войск национальной гвардии. Подразделение спецназа направилось на обследование местности и нашло в заброшенном здании хорошо замаскированный схрон.
В целях безопасности саперы воспользовались специальными инструментами и вытащили из-под стройматериала ящики, в которых были патроны различного калибра, автомат Калашникова, 10 гранат, противотанковая мина со взрывателями, выстрелы для РПГ и компоненты для создания взрывных устройств.
Обнаруженные предметы передали на изучение сотрудникам Следственного комитета РФ и МВД. Часть арсенала была уничтожена на полигоне, а пригодные к использованию боеприпасы были сданы на склад.
Накануне сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и военной комендатуры также обнаружили схрон со взрывными устройствами и боеприпасами в Тельманском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). В нем были изъяты ручные гранатометы и выстрелы к ним, ручные гранаты и гранаты ВОГ, а также патроны к стрелковому оружию.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.