«Уткнулись в противотанковые мины. Готовимся к обезвреживанию»

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Дома у экс-министра обороны Булгакова нашли его парадные портреты
Экономика
В РФ растет спрос на комплектующие для компьютеров
Мир
Алжир решил отозвать посла из Франции из-за поддержки плана по Западной Сахаре
Мир
В Ливане заявили о праве принять меры по сдерживанию агрессии Израиля
Общество
Федор Конюхов завершил дрейф на Северном полюсе и поставил мировой рекорд
Общество
Финского наемника ВСУ заочно приговорили в ДНР к 14 годам тюрьмы
Мир
В посольство РФ не поступало данных о пострадавших при атаке на Бейрут россиянах
Мир
СМИ сообщили об утрате веры в прорыв ВСУ у военных НАТО и дипломатов ЕС
Происшествия
Торговый центр в Симферополе горит на площади 500 кв. м
Мир
Сийярто назвал лживой критику ЕС из-за упрощенного въезда для россиян
Мир
Минимум 68 человек пострадали в результате удара Израиля по Ливану
Мир
Глава МО Венесуэлы заявил о попытке госпереворота в стране при поддержке США
Мир
Киев заявил о готовности решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию
Происшествия
В Карелии начались восстановительные работы после прорыва временной перемычки
Происшествия
Смерч повредил самолеты и хозпостройки в аэропорту Нижнекамска
Мир
Захарова назвала давно известным факт сотрудничества Киева с террористами
Мир
Два человека погибли при крушении вертолета в Ирландии
Общество
Экскурсоводов будут штрафовать за отсутствие аттестации
/

«Уткнулись в противотанковые мины. Готовимся к обезвреживанию»

Сколько лет и людей нужно для полного разминирования Донбасса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Луганской Народной Республике к очистке территории от мин и боезарядов приступила первая частная инженерно-саперная компания. Специалисты работают на месте уже три недели и проведут в зоне разминирования еще полтора месяца. В их арсенале, помимо прочего — специальный коптер с магнитометрами и роботизированные «трактора». Предполагается обезвредить 20 га леса. После на очереди — участок в ДНР. Специальный корреспондент «Известий» побывал там, где последние два года не ступала нога человека, и узнал, какие сюрпризы прячет эта земля., что такое гуманитарное разминирование и почему без частных саперных компаний в ближайшее время никак не обойтись.

Поле боя

В воздухе явственно пахнет баней. Долго не могу понять, откуда такое благоухание, пока не догадываюсь: аромат исходит от рубленных берез и дубов (считай — веников), от которых все три недели избавлялись саперы. Весной 2022-го в этой лесополосе шли бои, войска ЛНР и РФ проламывали оборону противника. Наступавшие, обеспечив себе безопасные коридоры для движения, ушли вперед, оставив позади поля, полные смертоносного металла. Обезвреживать их предстоит тем, кто занимается гуманитарным разминированием.

поле

Перед прохождением нового участка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Бои тут шли тяжелые. Лес, естественно, просто напичкан всевозможными взрывоопасными предметами, — рассказывает мне руководитель проекта гуманитарного разминирования компании «Комплит Техник» Игорь, позывной Мир, пока мы идем по уже безопасной просеке.

«Мы должны помочь людям — нам вместе жить»
Первый частный отряд гуманитарного разминирования отправился в Луганскую Народную Республику

И комментирует:

— Вот тут обнаружили два ВОГа (выстрела осколочных гранатометных. — «Известия»). Здесь выстрелы от РПГ. Дальше несколько минометных снарядов и 23-миллиметровые заряды от зенитной установки. А там уткнулись в поле из 14 противотанковых мин. Сейчас оборудуем площадку административной зоны и приступим к их обезвреживанию.

Работу саперы начинают в пять утра, чтобы управиться до наступления жары. Трудовой день — шесть часов, в конце каждого часа — 15 минут отдыха.

Дрон

БПЛА, с помощью которого можно разглядеть спрятанный в траве «сюрприз»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

В начале обработки любого квадрата, по словам Игоря, в небо поднимается БПЛА, который составляет фотографическую панораму местности, именно благодаря такой карте, к примеру, удалось обнаружить те самые противотанковые мины. Далее с помощью магнитометров с высоты определяются точки, где могут находиться металлические предметы. На следующем этапе на поле выезжают роботизированные машины, управляемые с помощью пульта. Одна — с резиновыми катками — способна находить в траве противопехотные закладки. Другая — более тяжелая — обрабатывает почву молотками и может поймать более крупную «рыбу»: так, за три недели она обнаружила с десяток различных боезарядов, один, сдетонировав, даже разорвал железный ковш машины надвое. Но ничего, сварили, подлатали, «трактор» снова в строю.

На своих двоих

Впрочем, главное слово всё-таки за человеком, который после дрона и роботов выходит на участок («грядку» — на военном сленге) и метр за метром проходит его на своих двоих. Деревья и кустарник пилятся и рубятся, складируются на выделенных пятачках (отсюда и аромат бани). Отдельно собираются «ферромагниты» — банки, трубы, цепи и прочий металлический хлам, его просто бесчисленное количество («в Сербии, например, саперы себя именуют «мусорщики», — смеется Игорь).

мины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

У него самого за плечами несколько десятков командировок по всему свету — он очищал от взрывчатки бывшую Югославию, Сирию, Ливию, Ирак. Два пальца у него оторваны, на лице черные пороховые точки, одно ухо не слышит.

Найти и обезвредить: разработан воздушно-наземный комплекс разминирования
Проведены испытания БПЛА для обнаружения взрывоопасных предметов и робота-сапера

Выбор профессии, делится Игорь, был для него предопределен с детства: отец служил сапером, дед, погибший на Финской войне, имел в петлице два топора — символ инженерных войск. По стопам Игоря пошли оба его сына, они также занимаются гуманитарным разминированием в ЛНР. А внук учится на втором курсе в кадетском училище, поэтому возможно пополнение.

робот

Робот, способный обнаруживать противопехотные мины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

О минной ситуации в республиках мой собеседник говорит так:

— Ни в одной стране мира не использовалось столько взрывчатки, как в ЛНР и ДНР. Количество ее в разы превышает то, что было во Вьетнаме, в Афганистане, на Ближнем Востоке. По стандартам ООН, гуманитарное разминирование возможно только после окончания боевых действий. Но, учитывая реалии, мы вынуждены начать работать уже сейчас, против всех регламентов. И это единственно правильное решение.

Снова в строю

Двое командиров в отряде передвигаются на протезах. Вообще, это частое дело в саперной среде: практически в каждом воинском подразделении Донбасса и службе МЧС есть ребята, пережившие подрыв на мине (в одном из полков в ЛНР есть рота, где работают только саперы-ампутанты). Причины, по которым бойцы возвращаются, — стремление и дальше использовать полученные знания и навыки, а также вполне сносная возможность передвигаться на протезе.

Майор в запасе Дмитрий, позывной Монах — руководитель полевых работ в отряде. Перед СВО в составе частной саперной компании он очищал от мин… Мурманскую область.

мины

Воздействие на грунт в одной из роботизированных машин происходит с помощью специальных молоточков, подвешенных на цепях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— От боезарядов времен Великой Отечественной, — делится он. — Для прокладки новых автомобильных трасс. И, надо отметить, мы нашли немало снарядов, до сих пор представляющих серьезную опасность.

«В Авдеевке очищена от взрывчатки половина территории»
Как работают российские саперы в освобожденных районах

Ранение Дмитрий получил в сентябре 2022 года во время работы в Тельмановском районе ДНР — на бывшей линии соприкосновения.

— Накануне мы обследовали участок, обнаруженная взрывчатка была уничтожена, — вспоминает Монах. — На следующий день вышли в то же поле, и… сначала я подорвался, а потом мой товарищ — Сергеич. Почему? Значит, кто-то пришел ночью и подкинул «сюрпризы». Сразу две мины рядом — слишком очевидный признак.

Военнослужащий ВС РФ

Производится фотосъёмка местности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Левую стопу Дмитрию оторвало. Разворотило руку, обрубило подбородок. Он достал жгут, но тот рассохся от времени. Выручил шнурок из ботинка на целой правой ноге — вытащил, перетянул. Подоспела машина, путь в ближайшую районную больницу занял полтора часа, за это время Монах потерял более трех литров крови (из руки, раны на лице). Врачи успели стабилизировать его состояние, колено впоследствии удалось сохранить. Полгода ушло на лечение и реабилитацию. Сегодня Монах снова в строю. И уходить не собирается.

Инженерная элита

Без гуманитарного разминирования невозможна дальнейшая нормальная жизнь на освобожденных территориях. А оно, в свою очередь, невозможно без участия частных саперных компаний, так считает руководитель Фонда развития гуманитарного разминирования и поддержки оборонно-инженерных проектов Андрей Шенаурин. Армия и МЧС просто не в состоянии поставлять нужное количество профессионалов для обезвреживания огромных площадей, тем более сапер — всегда крайне дефицитная специальность.

Трактор

«Трактор», взрыхляющий землю - за работой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— К нам в Фонд может обратиться любой желающий, гражданин России, от 18 до 60 лет, — рассказывает Шенаурин. — Пишет заявку на сайте, мы связываемся с ним, проводим тестирование. Если прошел отбор, заключаем договор и направляем на двухнедельное обучение в международный противоминный центр Минобороны РФ. После он может устроится в одну из частных саперных компаний, сегодня их в стране 20.

«Главное средство поиска для сапера — глаза»
Специальный корреспондент «Известий» — об одной из наиболее опасных профессий в зоне СВО

Основная часть желающих — мужчины старше 40 лет, рассказывает Андрей Шенаурин. При тестировании 70% отсеиваются: сапер — это особый склад личности, а именно — холодный ум, сконцентрированность, быстрое ориентирование в непредвиденных ситуациях, эмоциональная устойчивость. Больше того, в первый месяц работы уходит каждый шестой готовый сапер: у кого-то не выдерживают нервы, кто-то оказывается не готов к специфическим физическим нагрузкам. Но те, кто остается, — готовая инженерная элита.

Сапер

Каждый сапер прошел обучение в Международном противоминном центре и получил диплом государственного образца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— В месяц наш центр способен обучать от 20 до 50 человек, — объясняет руководитель Фонда. — На очереди стоят 900 желающих. Всего в настоящее время нами обучены и выпущены 138 саперов. Для гуманитарного разминирования Донбасса необходимы минимум 5 тыс. человек, — такое число способно очистить все опасные территории в течение 10 лет. Очень важно, что первые шаги в этом направлении сделаны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир