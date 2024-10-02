Схрон со взрывными устройствами и боеприпасами обнаружили в ДНР
Сотрудники ФСБ России, МВД, Росгвардии и военной комендатуры обнаружили во вторник, 1 октября, в Тельманском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) схрон со взрывными устройствами и боеприпасами.
Сотрудники МВД изъяли ручные гранатометы и выстрелы к ним, ручные гранаты и гранаты ВОГ, а также патроны к стрелковому оружию. На данный момент следователи Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) устанавливают фигурантов, которые причастны к заготовке схрона.
Ранее, 17 сентября, Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами в Луганской Народной Республике (ЛНР). Военные изъяли противотанковый выстрел ПГ-7Л, три гранаты Ф-1, а также 720 патронов калибра 5,45 мм. Обнаруженные боеприпасы были признаны непригодными для дальнейшего использования из-за сильной коррозии. Они были доставлены на полигон для дальнейшего уничтожения.
До этого, 7 сентября, саперы Росгвардии обнаружили и обезвредили мину-сюрприз в ЛНР. Замаскированный боеприпас был обнаружен в ходе инженерной разведки.