Вооруженные силы (ВС) РФ продвигаются в Донбассе невиданными с начала специальной военной операции (СВО) темпами. Об этом 2 октября пишет The Washington Post (WP).

«Российские войска освобождали территорию в августе и сентябре темпами, невиданными с 2022 года», — приводит издание мнение аналитика финской компании Black Bird Group Паси Паройнена.

Отмечается, что Российская армия в этот период освободила около 823 кв. км. По данным аналитика, быстрее всего ВС РФ продвигались с середины августа по середину сентября.

Кроме этого, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли выразил уверенность в том, что атака на Курскую область привела к сокращению численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обострила проблему с кадрами, которая, по его мнению, для Киева является одной из главных.

Ранее в этот день политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями» заявил, что на Западе никогда не верили в победу Украины и понимают, что одолеть Россию в бою невозможно. Курская авантюра провалилась, США этим недовольны, и поэтому отрицают свою причастность. Он добавил, что сейчас на фоне поражений украинской армии наблюдается подготовка западного медиаполя к тому, чтобы в Киеве постепенно меняли свою риторику в плане территориальных уступок и перестали говорить о намерении вернуть границы к состоянию на начало 2014 года.

До этого, 19 сентября, американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине и власти США это осознают. Эксперт отметил, что ситуация для украинской стороны будет только ухудшаться, в результате чего Белый дом столкнется с настоящей катастрофой. По словам Миршаймера, для Вашингтона нет выхода из произошедшей ситуации, в связи с чем он мечется и старается найти «магическое решение».

17 сентября депутат Европарламента от Венгрии Тамаш Дойч заявил, что власти стран Запада должны согласиться с тем, что их стратегия ведения конфликта на Украине провалилась. Представитель Венгрии призвал европейских лидеров изменить стратегию финансовой и военной подпитки Киева и напомнил, что поставки на Украину вооружений грозят серьезной эскалацией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.