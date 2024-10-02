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Политолог указал на осознание Западом невозможности победить РФ в бою

Политолог Мезюхо: Украина сможет участвовать в переговорах с РФ только как проситель
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Фото: РИА Новости/Cергей Бобылев
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На Западе никогда не верили в победу Украины и понимают, что одолеть Россию в бою невозможно. Курская авантюра провалилась, США этим недовольны, и поэтому отрицают свою причастность. На это 2 октября указал в беседе с «Известиями» политолог Иван Мезюхо.

На прошлой неделе состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли в мае, в США. Там он презентовал свой так называемый план победы, однако, по сообщениям СМИ, поддержки он не получил. Агентство Associated Press 1 октября сообщило, что цель убедить западных союзников принять этот план остается труднодостижимой.

«Дело в том, что Запад никогда и не верил в победу Украины на поле боя. Можно говорить многое о представителях высшего политического истеблишмента Запада, но непосредственно те, кто управляет военными процессами, всё-таки имеют профильное образование и понимание того, что Российскую Федерацию, великую ядерную сверхдержаву, на поле боя победить невозможно», — прокомментировал Мезюхо.

Он добавил, что сейчас на фоне поражений украинской армии наблюдается подготовка западного медиаполя к тому, чтобы в Киеве постепенно меняли свою риторику в плане территориальных уступок и перестали говорить о намерении вернуть границы к состоянию на начало 2014 года, пояснил собеседник издания.

«Если и повезет Украине вступить в какие-то переговоры, то явно не с позиции силы, а с позиции просителя в отношении другого переговорщика, то есть РФ. Не Украина, а Россия сегодня обладает инициативой на поле боя. Курская авантюра провалилась, но это, конечно, понимают американцы, и это им очень не нравится, они отмежевываются от этой провокации, несмотря на то что сами ею управляли, именно потому, что она не принесла необходимого киевскому режиму результата», — заключил политолог.

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Ранее, 30 сентября, газета газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что на встречах в США Зеленский расхваливал свой «план победы» в попытке получить больше оружия и гарантий безопасности от США и их союзников. Таким образом он хотел получить рычаги влияния на РФ, однако «его самый важный союзник пожал плечами».

До этого, 29 сентября, сообщалось, что Зеленского ждут серьезные проблемы, после того как страны Запада отказались поддержать его «план победы». Отмечалось, что в западных средствах массовой информации начали активно обсуждать, с каким разочарованием столкнулись лидеры западных стран, которые изначально поддержали политику Зеленского.

Как отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, «план победы» Зеленского не впечатлил администрацию Байдена, так как у Вашингтона нет доверия к украинскому лидеру.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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