Песков не исключил переноса визитов делегаций РФ в страны Ближнего Востока

Временные изменения графиков визитов делегаций России в страны Ближнего Востока могут иметь место в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Об этом 2 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, сейчас многие авиакомпании воздерживаются от полетов. Кроме того, воздушное пространство Ирана закрыто, поэтому временные ограничения сейчас могут иметь место», — сообщил он в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, могут ли быть изменены графики визитов российских делегаций в страны Ближнего Востока.

Ранее в этот день сообщалось, что летевший в Катар борт российской делегации был вынужден развернуться у иранской границы и сесть в Минеральных Водах в связи с закрытием воздушного пространства республики. После этого рейс вернулся в Москву.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на удар, который он назвал неудачным.

Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию, и призвал Иран и Израиль воздержаться от необдуманных шагов в возникшем между ними кризисе.

Также 1 октября представитель МИД Ирана Нассер Канаани пригрозил Израилю решительным ответом на убийство лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана 28 сентября в Ливане.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.