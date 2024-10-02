Маркетплейсы рассказали о росте продаж обогревателей на 20-60%
Продажи обогревателей на маркетплейсах осенью выросли на 20–30%, а на некоторых площадках — более чем на 60%, выяснили «Известия». Во второй половине сентября на Wildberries продажи домашних обогревательных приборов выросли на 31% по сравнению с началом осени, сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.
В холодных регионах, таких как Иркутская область, Якутия, Магаданская область, Красноярский край динамика спроса оказалась еще более высокой. Рост продаж там составил 128–217%. Также вырос спрос на пуховые и электроодеяла, следует из данных маркетплейса.
На Ozon спрос на обогреватели увеличился на 19% в штучном и стоимостном выражении уже в августе. Там ожидают дальнейшего роста продаж в осенние и зимние месяцы.
По данным «Авито», продажи обогревателей в августе–сентябре выросли на 62%. Подержанную технику покупали чаще на 64%, а новую — на 61%.
На покупку комнатных обогревателей и радиаторов россияне в сентябре в среднем тратили около 3 тыс. рублей, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». На уличные обогреватели тратили в среднем около 16 тыс. рублей, а на кондиционеры с функцией обогрева и охлаждения — свыше 28,2 тыс. рублей.
Подробнее читайте в материале «Известий»:
Теплый стал: спрос на обогреватели в сентябре вырос на треть