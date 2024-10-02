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Теплый стал: спрос на обогреватели в сентябре вырос на треть

Что еще скупают россияне в ожидании старта отопительного сезона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Отопительный сезон начался пока не во всех регионах России, но дневная температура постепенно снижается. Поэтому россияне начали активно приобретать домашние обогреватели и радиаторы — спрос на них увеличился на 20–30%, а у некоторых продавцов — на 60%, сообщили «Известиям» представители онлайн-площадок. Вырос интерес и к уличным радиаторам, электроодеялам и кондиционерам с функцией обогрева. В Москве температурный режим для отопительного сезона не наступит в ближайшие 8–10 дней, уверяют метеорологи.

Какие обогреватели выбирают

В ожидании отопительного сезона, который пока стартовал лишь в некоторых регионах, россияне начали активно скупать климатическую технику и подобные ей устройства. Так, продажи домашних обогревательных приборов на марктетплейсе Wildberries во второй половине сентября выросли на 31% по сравнению с самым началом осени. В холодных регионах динамика спроса более высокая. Например, в Иркутской области рост продаж составил 217% (то есть более чем в три раза по сравнению с началом осени), в Якутии — 172%, в Магаданской области — 134%, а в Красноярском крае — 128%.

Одновременно в 27 раз взлетел спрос потребителей на теплые пуховые одеяла, сообщили «Известиям» в пресс-службе марктеплейса. Продажи электроодеял увеличились на 45% с начала прошлого месяца.

На обогреватели и комнатные радиаторы россияне в сентябре тратили в среднем около 3 тыс. рублей, подсчитали для «Известий» в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных). Уличные обогреватели для дач и беседок обходились в более чем 16 тыс. рублей, их продажи выросли на 17% по сравнению с показателями прошлого года. Средняя цена сплит-систем с обогревом и охлаждением составила 28,2 тыс. рублей, их покупали на 11% чаще.

— Быстрая технологизация индустрии климатической техники открывает российскому покупателю новый ассортимент — более функциональную технику, подходящую под решение разных задач, а не только для обогрева помещений, — отметили аналитики компании.

Спрос на обогреватели, как правило, растет с января по май и с августа по декабрь, добавили в пресс-службе марктеплейса Ozon.

— С конца лета продажи обогревателей снова начали расти. Так, в августе спрос увеличился на 19% в штучном и стоимостном выражениях, — подсчитали там.

В осенние и зимние месяцы на маркетплейсе ожидают дальнейший рост продаж такой техники.

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По данным «Авито», продажи обогревателей в августе-сентябре уже выросли на 62%. Подержанную технику покупали чаще на 64%, а новую — на 61%.

В холодное время года традиционно растет количество пожаров при использовании бытовых электроприборов, в том числе обогревателей, напомнили в МЧС. Там рекомендовали не использовать приборы, срок службы которых истек (в среднем он составляет 10 лет), проверить исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя. Использовать самодельные обогреватели нельзя ни в коем случае, подчеркнули в МЧС. Кроме того, не следует оставлять их включенными на ночь или сушить на них вещи. Расстояние от занавесок и мебели должно быть безопасным.

Когда начнется отопительный сезон в Москве

Отопительный сезон, начался, в частности, в Подмосковье — с 1 октября. Сначала рекомендовано подавать тепло в социальные учреждения, сообщили в министерстве энергетики Московской области. В первую очередь отопление включат в школах, детских садах и медицинских организациях, а затем в домах и на предприятиях.

А вот в Москве в ближайшие 8–10 дней температура воздуха не будет соответствовать началу отопительного сезона, сказали «Известиям» метеорологи. Он должен начаться, когда среднесуточная температура в течение пяти дней опускается ниже восьми градусов, напомнил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Этот критерий в ближайшие полторы недели в Москве преодолен не будет. Однако городские власти могут принять решение о начале отопительного сезона, опираясь и на другие факторы, — сказал он.

Среднюю полосу России перед похолоданием, по его словам, ожидает еще одна волна тепла, пик которой придется на четверг, 3 октября.

— А затем пойдет постепенное снижение температуры: с 22–23 градусов тепла до 10–15. Оно будет сопровождаться дождями, которые в Подмосковье начнутся со второй половины дня пятницы. Западнее Москвы осадки стартуют чуть раньше, восточнее — чуть позже, — пояснил он.

Однако следующая неделя, по его словам, снова ожидается немного теплее климатической нормы. Ночные температуры будут около 6–9 градусов тепла, а дневные — 11–14 градусов. Дожди ожидаются только в начале следующей недели.

В Москве в среду и четверг дневная температура ожидается около +19... +21 градуса, а по области может доходить до +23 градусов. Это выше климатической нормы на четыре-пять градусов, добавила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— В пятницу днем характер погоды начнет меняться. Ожидается дождь от небольшого до умеренного, максимальная температура днем будет всего +15... +17 градусов. В субботу и воскресенье ожидается кратковременный дождь. Температура продолжит понижаться, днем она составит +11... +16 градусов, — отметила она.

Как правило, городские власти начинают отопительный сезон немного заранее, поскольку осенью температура воздуха может понизиться довольно резко, подчеркнула Татьяна Позднякова.

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В течение этого отопительного сезона с октября по март в ряде регионов ожидается температура выше нормы, следует из прогноза Гидрометцентра.

— В холодное полугодие с вероятностью 65–69% температурный фон ожидается выше нормы в северных и центральных районах Сибирского федерального округа, в отдельные месяцы — в Уральском федеральном округе и в Якутии, — говорится на сайте Гидрометцентра.

А на северо-востоке Дальневосточного федерального округа, наоборот, более вероятны отрицательные аномалии температуры. На остальной части страны температурный фон ожидается близким к средним многолетним значениям 1991–2020 годов. В Гидрометцентре пришли к заключению, что в течение отопительного периода в большинстве регионов высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха.

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